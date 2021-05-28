Белое хлопковое платье стало трендом сезона весна-лето 2021. Фото

В сезоне весна-лето 2021 – в тренде легкое и стильное хлопковое платье белого цвета. Его можно носить не только на пляжном отдыхе, но и во время городских прогулок.

Такую модель можно дополнить лоферами или сандалиями на массивной подошве, актуальными чокерами-цепочками и геометричной сумкой. А в прохладный вечер очень кстати в этой компании будет еще и жакет оверсайз. Об этом пишет Elle.UA (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Белое хлопковое платье уже появилось в коллекциях многих брендов, среди которых Aje, Cecilie Bahnsen, Evi Grintela, Heidi Klein, Molly Goddard и другие.

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