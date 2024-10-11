Суд назначил дату слушания дела P.Diddy: рэпера пришла поддержать семья

Американский рэпер и продюсер Шон "Дидди" Комбс, более известный как P.Diddy, обвиняемый в секс-торговле людьми и рэкете, предстанет перед судом весной следующего года. Во время заседания в Нью-Йорке 10 октября судья по федеральному делу звезды назначил дату судебного разбирательства на 5 мая 2025-го.

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Об этом сообщает CNN. Комбс, не признавший себя виновным, присутствовал в зале суда, как и несколько членов его семьи. Щиколотки музыканта были закованы в кандалы, а сам он был одет в выданную ему тюрьмой рубашку на пуговицах и брюки цвета хаки. Он широко улыбался своим родным, когда маршал США ввел его в зал суда.

Прокурор Эмили Джонсон сказала, что обвинение ожидает, что рассмотрение дела может продолжаться три недели, но добавила, что на продолжительность судебного процесса может повлиять замена обвинительного акта, то есть к делу могут быть добавлены дополнительные обвинения.

Адвокат Комбса Марк Агнифило заявил, что они подготовят аргументы защиты, на что, вероятно, уйдет одна неделя. Судья Арун Субраманиан также отметил, что выдаст приказ, запрещающий обеим сторонам делать заявления о секретных материалах суда присяжных и других непубличных доказательствах по делу. Он попросил адвокатов Комбса подготовить соответствующее предложение.

Приказ появился после того, как адвокаты Дидди подали ходатайство, обвинившее правительство в утечке видео, на котором хип-хоп магнат бьет свою бывшую девушку. На записи с камер наблюдения гостиницы 2016 года, опубликованной эксклюзивно CNN в мае, видно, как Комбс тянет и бьет ногами свою тогдашнюю любимую Кэсси Вентуру.

Появление Комбса в суде 10 октября было третьим с момента его ареста и первым перед судьей Субраманианом, юристом, выдвинутым Байденом, работающим на этом посту с прошлого года. Он получил это дело на прошлой неделе после того, как судья Эндрю Картер взял самоотвод. Адвокаты Комбса заявили, что хотят как можно быстрее приступить к судебному разбирательству, поскольку рэперу дважды отказывали в освобождении под залог.

Комбс ожидает суда в федеральной тюрьме в Бруклине, в столичном центре содержания под стражей. В следующий раз Комбс предстанет перед судом 18 декабря.

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