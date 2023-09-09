Держал флаг Украины и помогал беженцам, а затем устроил экранную любовь с россиянкой: Тилль Линдерманн из Rаmmstein 'переобулся'

Лидер известной немецкой группы Rаmmstеin Тилль Линдерманн, на весь мир кричавший о сострадании к украинцам, опубликовал видеоработу с россиянами. Артист привлек к созданию клипа Zunge российскую актрису Аглаю Тарасову, с которой устроил экранную любовь и страстные поцелуи.

Видео дня

Кроме этого, созданием видео занималась российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт. Их имена можно найти в описании клипа на YouTube. OBOZREVATEL расскажет, кто эти гражданки РФ, и как Линдерманн "переобулся" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Стоит начать с того, что клип снимался два года назад, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, на арене Большого Московского цирка. Все локации, включая медкабинет, были сняты в столице России при активном участии россиян.

В частности, трюки с тиграми ставил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, который и рассказал о визите Линдерманна в РФ.

Несколько лет клип, снимавшийся в Москве и над которым работали россияне, оставался неопубликованным. Что побудило лидера рок-группы показать его сейчас, когда россияне устроили настоящий геноцид – неизвестно.

И одна, и вторая россиянка, которых пропиарил рокер, сидят в РФ и продвигают русскую культуру в массы. Против войны они не высказывались, о нападении окупантов молчат, а геноцид упорно игнорируют. Зато с удовольствием кичатся совместной работой с Тиллем.

Добавим, что в начале полномасштабного вторжения выяснилось, что Тилль Линдерман на вокзале в Германии помогал украинским беженцам с жильем.

Кроме того, группа Rаmmstеin неоднократно поддерживала украинцев на своем концерте, поднимая сине-желтый флаг и посвящая жертвам террористических нападений РФ песни.

Как писал OBOZREVATEL, российские комики и актеры Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые до сих пор не очерчивали свою провоенную позицию, в конце концов выдали продажную сущность. Подробнее об их отвратительном поступке – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!