Болдуин, Робертс, принц Чарльз: опасные диагнозы звезд, о которых почти никто не знает

Многим кажется, что жизнь звезд – сплошной праздник, но они тоже люди и могут болеть. К примеру, актриса Холли Берри уже тридцать лет борется с диабетом первого типа, а Алек Болдуин перенес тяжелое заболевание Лайма.

OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которым врачи поставили серьезные диагнозы.

Памела Андерсон

Актриса Памела Андерсон болела гепатитом С. Звезда убеждена, что заразилась вирусной инфекцией от первого мужа Томми Ли еще в 90-х годах, после того, как они сделали тату одной иглой. Отметим, что Памела боролась с болезнью больше 10 лет и только в 2015 году сообщила, что прошла экспериментальный курс и наконец-то выздоровела.

Видео дня

Алек Болдуин

Голливудский актер Алек Болдуин перенес тяжелую болезнь Лайма, которая поражает кожу, нервную и сосудистую систему, а также влияет на опорно-двигательный аппарат. Такой диагноз часто приводит к инвалидности или смерти. Болдуин признался, что испытывал симптомы недуга в течение семнадцати лет.

Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс живет со страшным диагнозом – тромбоцитопенией, которая не дает крови сворачиваться. Из-за этого у звезды Голливуда часто на теле появляются синяки. Но если еще несколько лет назад этот недуг считался неизлечимым, то современное постоянное лечение позволяет больным вести нормальный образ жизни.

Принц Чарльз

В 2018 году стало известно, что принц Чарльз страдает от болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание InTouch. Наследник престола официально не заявлял о своем диагнозе. Но известно, что принц страдает от потери памяти и имеет проблемы с речевым аппаратом и зрением.

Холли Берри

У голливудской актрисы Холли Берри сахарный диабет первого типа, поэтому она инсулинозависимая. Уже более 30 лет звезда борется с неизлечимым диагнозом. Первый раз гипогликемическая кома у нее случилась прямо во время съемкок сериала "Живые куклы".

Майкл Джей Фокс

У актера Майкла Джея Фокса диагностировали болезнь Паркинсона, когда ему было всего 30 лет. Врачи прогнозировали актеру максимум 10 лет нормальной жизни, до того, как у него разовьется паралич. Майкл не опустил руки, исследовал этот недуг и даже начал помогать другим больным. Сейчас актер страдает от перенапряженности мышц, тремора и проблем с памятью.

Том Круз

Актеру Тому Крузу в детстве поставили очень редкий диагноз дислексия. С ним дети не могут научиться читать и писать. Из-за него Круза в школьные годы считали невеждой, но он, едва научившись читать по слогам, научился другому виду коммуникации и открыл в себе актерский талант.

Ранее OBOZREVATEL писал: