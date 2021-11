10 культовых звезд, которые скончались от рака. Фото

Американский модельер и креативный директор бренда "Louis Vuitton" Вирджил Абло умер 28 ноября от редкой формы рака сердца. Дизайнеру был всего 41 год, но он не смог побороть тяжелый недуг. Вирджил не рассказывал об онкологии публично.

Пол Риттер

Британский актер Пол Риттер скончался от рака мозга в возрасте 55 лет. Он известен по сериалу "Чернобыль", где сыграл главную роль инженера Анатолия Дятлова. Риттер не сообщал публично о своей болезни, а его диагноз обнародовали уже после смерти – 5 апреля 2021 года.

Джеймс Майкл Тайлер

В 2021 году также умер от онкологии актер Джеймс Майкл Тайлер. На момент смерти ему было 59 лет. Звезда сериала "Друзья" с 2018 года лечил рак простаты четвертой стадии.

Джо Кокер

Культовый певец Джо Кокер умер 22 декабря 2014 года от рака легких. Ему было 70 лет. Британского исполнителя журнал "Rolling Stone" добавил в список "100 величайших певцов". Известные джазовые композиции, например, "You Can Leave Your Hat On" поют во всем мире до сих пор.

Патрик Суэйзи

Звезду фильма "Грязные танцы" Патрика Суэйзи носил титул самого сексуального актера долгие годы. Но в 2007 году стало известно, что у него рак поджелудочной железы. Через два года, 14 сентября 2009-го, Патрика не стало. На момент смерти ему было 57 лет.

Стив Джобс

Американского изобретателя Стива Джобса считали гением, поскольку он сумел построить корпорацию Apple. Но онкологию ему побороть не удалось. Джобс умер в 57 лет от рака поджелудочной железы. Он узнал свой диагноз в 2008 году и три года проходил лечение, но 5 октября 2011 года сердце Джобса остановилось.

Ив Сен-Лоран

Известному дизайнеру Ив Сен-Лоран поставили смертельный диагноз – рак мозга. В последние годы жизни он редко появлялся на публике. 1 июня 2008 года 71-летний кутюрье скончался в Париже.

Боб Марли

В июле 1977 года у исполнителя Боба Марли обнаружили злокачественную меланому на пальце. Он отказался ампутировать конечность, потому что хотел свободно танцевать и передвигаться на сцене. На одном из концертов певец даже терял сознание, поскольку рак прогрессировал. Марли долго лечился, но 11 мая 1981 года культовый музыкант скончался в больнице в возрасте 36 лет.

Уолт Дисней

Американский художник-мультипликатор и кинорежиссер Уолт Дисней вошел в историю как создатель легендарных мультфильмов. За киноленты его наградили многочисленными премиями, среди которых "Оскар", "Золотой глобус", "BAFTA" и "Эмми". Однако в возрасте 63 лет, в 1966 году, его жизнь оборвалась. Причиной смерти стало влечение режиссера к курению, в результате которого у него развился рак легких.

Эдит Пиаф

Французская легендарная певица Эдит Пиаф заболела онкологией в 1961 году. У нее диагностировали рак печени. Несмотря на неизлечимую болезнь, она продолжила выступать. 10 октября 1963-го Пиаф умерла, когда ей было всего 47 лет. Голос и песни одной из самых известных эстрадных певиц мира многие помнят до сих пор.

