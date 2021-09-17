7 звезд, которые сделали паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Фото

Знаменитости редко бывают дома, и часто не заботятся о своем здоровье. А иногда с ними, как и с обычными людьми, случаются плохие вещи – аварии и страшные диагнозы.

Проблемы со здоровьем стоили некоторым культовым звездам карьеры. OBOZREVATEL пишет о звездах, которые долго лечились и сделали творческую паузу – или даже так и не вернули былую популярность.

Андрей Данилко

Верка Сердючка после конкурса Евровидение-2007 стала безумно популярной не только в Украине, но и за рубежом. На пике карьеры Андрей Данилко был одним из самых популярных певцов в постсоветских странах и давал по 100 концертов в год.

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Андрей устал от бешеного графика и впал в депрессию. Ему понадобилось время для перезагрузки. В СМИ много раз всплывали слухи о том, что Данилко собирается навсегда покончить с карьерой Верки Сердючки.

Точного диагноза 47-летний исполнитель никогда не называл, но в интервью неоднократно подчеркивал, что ушел со сцены и набрал лишний вес из-за проблем со здоровьем. Время от времени он появляется на большой сцене, исполняя несколько легендарных песен.

Андрей Губин

Легендарный певец Андрей Губин исчез со сцены еще в начале 2000-х. Кумир миллионов заболел редким неврологическим заболеванием – левосторонней прозопалгией лица. Певец чувствовал невыносимую боль в лицевых мышцах, у него просто не было сил петь.

В интервью 47-летний исполнитель рассказывал, что его беспокоит постоянная боль левой руки и лица. Талантливый певец не знает, когда полноценно вернется на сцену. Он редко выступает и появляется в ток-шоу.

МакSим

Российская певица МакSим была безумно популярна в 2000-х. В 2019 году звезда попала в страшную аварию по дороге в аэропорт. Она получила многочисленные травмы и долго реабилитировалась. Певица взяла перерыв на два года, чтобы восстановить здоровье.

В 2021 году МакSим вернулась с новой песней "Спасибо". Она давала концерты и открыла собственную школу искусств, но летом ей внезапно стало плохо. Певица попала в больницу с воспалением легких, они были поражены на 70 процентов. Марину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, у звезды дважды была остановка сердца. Недавно она вернулась к нормальной жизни, но впереди у нее еще долгая реабилитация.

Селин Дион

Всемирно известная звезда Селин Дион с невероятным голосом также сделала перерыв в карьере из-за воспаления гортани. Болезнь появилась на фоне стресса после потери мужа, певица была вынуждена прекратить петь. Селин сильно похудела и не спешила возвращаться к музыке. Сейчас 53-летняя исполнительница редко появляется на публике, но и если выходит на сцену, то посвящает песни покойному возлюбленному.

Селена Гомес

Певица Селена Гомес часто отменяет концерты из-за болезни. Еще в 2013 году звезда прошла курс химиотерапии, у нее диагностировали аутоиммунное заболевание – волчанку. В 2017 году ей пересадили почку, обессиленная звезда боролась за жизнь и выздоровела. Сейчас 29-летняя Гомес не жалуется на здоровье и снова зажигает на сцене.

Синтия Никсон

Актриса Синтия Никсон в 2008 году поборола рак груди. После болезни 55-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" вернулась на сцену в театре и снималась кино. Она играла главную героиню в пьесе The Real Thing, а также снималась в фильмах "Тихий устройства", "Ганнибал" и других.

Майкл Дуглас

В 2010 году у Майкла Дугласа обнаружили злокачественную опухоль на языке. Ему могли ампутировать язык и часть нижней челюсти. Однако этого удалось избежать. Через год Дуглас сообщил о полноценном выздоровлении. После этого 76-актер снялся во многих фильмах.

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