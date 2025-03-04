День рождения Владимира Ивасюка: как выглядит многострадальное надгробие автора легендарной 'Червоної рути'

4 марта исполняется 75 лет со дня рождения легендарного композитора, поэта и исполнителя Владимира Ивасюка. Его песня "Червона рута" стала символом украинской эстрады, а трагическая смерть в 1979 году остается одной из самых загадочных в истории украинской культуры.

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Память об артисте, которого советские власти пытались стереть с истории, сохранилась не только в его песнях, но и в монументе на Лычаковском кладбище во Львове. Однако история этого памятника – это также история борьбы за право почтить великого украинца. OBOZ.UA решил вспомнить историю установления многострадального надгробия Владимира Ивасюка.

22 мая 1979: похороны под давлением

Тело 30-летнего Владимира Ивасюка обнаружили повешенным в лесу под Львовом в апреле 1979 года. Официальная версия – самоубийство, но друзья и родные не верили в нее. Есть основания полагать, что композитора убили агенты КГБ, ведь в последние годы его преследовали, вызывали на допросы, увольняли с работы, а в медиа вели кампанию по дискредитации.

Его похороны 22 мая превратились в стихийный протест против советской власти. Несмотря на препятствия со стороны спецслужб, на кладбище пришли более 10 тысяч человек. Дорогу от дома к кладбищу устлали цветами. Власти боялись, что прощание с Ивасюком перерастет в митинг, поэтому в тот день во Львове ввели усиленный контроль, студентов и рабочих заставляли идти на комсомольское и партийное собрание, а прибывших из других городов задерживали на вокзалах.

Никто не решался сказать прощальное слово у могилы. Вдруг вышел поэт Ростислав Братунь и заговорил. Это стоило ему должности главы Львовской областной организации Союза писателей. Многие после похорон потеряли работу, студентов отчисляли из университетов только за то, что они пришли почтить память композитора.

11 лет без памятника

Семья Ивасюка хотела установить достойный памятник сразу после похорон, но советские власти не давали разрешения. Десять лет на могиле стоял временный деревянный крест, несколько раз поджигаемый.

Скульптор Дмитрий Крвавич вместе с коллегами Василием Одреховским и Эммануилом Миськом еще в 1980-х годах создали бронзовый монумент – фигуру опирающегося на рояль молодого композитора. Однако на Львовской скульптурно-керамической фабрике отказывались отливать его, и памятник 10 лет стоял в мастерской.

Лишь в 1990 году, после обретения Украиной независимости, бронзовая скульптура была установлена на могиле Ивасюка. Сегодня этот памятник виден издалека: молодой юноша в задумчивости стоит рядом с роялем. У ног всегда лежат свежие цветы, а на запястьях – желто-голубые браслеты, которые приносят поклонники.

Место памяти и борьбы

Могила Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище стала одним из важнейших мест чествования украинских деятелей культуры. Это не просто место отдыха художника, а символ борьбы за национальную идентичность и свободу.

Сейчас неподалеку похоронена языковед, ученая и народная депутат Ирина Фарион, которая была убита 19 июля 2024 года. Ее могила также стала объектом внимания посетителей, а экскурсии к ней проводят вместе с посещением могилы Ивасюка.

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