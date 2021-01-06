День народження Андріано Челентано: правила життя і найяскравіші цитати актора

6 січня народився відомий італійський музикант, композитор, співак і актор Адріано Челентано. На честь його 83-річчя варто згадати мудрі висловлювання артиста, а також найяскравіші цитати.

Найбільше актор запам'ятався за роллю фермера Еліа, який відкидає жіноче товариство, у фільмі "Приборкання норовливого". Однак, в реальному житті Андріано також відзначився гострим розумом і не менш гострими висловлюваннями про життя. На честь його навіть назвали астероїд, відкритий 24 квітня 1987 року. Чому ж дотепні цитати Челентано настільки популярні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Правила життя Адріано Челентано:

Щоб бути справедливим, потрібно для початку бути добрим. А бути добрим – це значить розуміти, що всі люди помиляються.

Я вже давно змирився з тим, що в майбутньому все буде тільки гірше, але чомусь продовжую обурюватися і критикувати. Напевно, для очищення совісті.

Я бунтую проти всіх політиків, незалежно від того, яким прапором вони прикриваються. Адже жоден з них не зупинив руйнівну хвилю новобудов. Я бунтую проти бідняків, які погоджуються заживо ховати себе в цих бетонних коробках. Я бунтую проти тих, для кого йти в ногу з часом – це означає знищувати на своєму шляху все, що було створено до них. Адже це приблизно те ж саме, що влаштуватися жити на шостому поверсі, коли п'ять нижніх віддані під знесення.

Сім'я – це або постійний саботаж, або надійна опора. В останньому випадку тобі дуже пощастило.

Я ніколи не сперечаюся. Просто пояснюю, чому я правий.

Важливо йти, не має значення, повільно або швидко, досить просто йти... Якщо йдеш, ти рухаєшся вперед.

Чому я охрестив себе "королем невігласів"? Напевно, тому, що життя стає все складніше, і люди починають мислити все більш витончено і тонко. У такій ситуації одкровень потрібно чекати від простих людей – від перехожого, який, можливо, навіть і читати толком не вміє.

Для мене любов – двигун всього. Любов в найширшому сенсі. Не тільки до жінки. До друга, до незнайомця, до дерева, до тих, хто страждає через нелюдську нерівність, до заходу і шторму. Загалом, до життя. Але у всіх цих речах, зрештою, я бачу Жінку навіть під час шторму.