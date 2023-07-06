Деми Мур, Натали Портман и другие знаменитости, которые не побоялись обрить голову. Фото

Пока одни звездные красавицы заботятся о своих волосах (делают мезотерапию, каутеризацию, или, например, коллагеновое восстановление), другие – бреются наголо. Последние решаются на этот шаг по разным причинам: радикальное изменение стиля, психические расстройства или съемки в кино.

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Кто из селебрити бесстрашно избавился от шевелюры? Что послужило мотивом такого поступка? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Бритни Спирс

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс в 2007 году страдала послеродовой депрессией и душевным расстройством, так что пробыла в реабилитационном центре. После выписки знаменитость шокировала всех – побрилась наголо. Похоже, этим отчаянным поступком она хотела избавиться от проблем. Поначалу Бритни не слишком волновалась из-за смены имиджа. Но позже начала носить парики, пока родные волосы не отросли.

2. Деми Мур

Американская актриса Деми Мур побрилась ради главной роли в фильме "Солдат Джейн". Это помогло известной красавице вжиться в роль военнослужащей, которая готова на все. Лента стала культовой и знаковой в карьере Деми. К тому же ультракороткая стрижка не испортила мягкие черты лица актрисы.

3. Шарлиз Терон

Американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон лишилась своих золотистых волос ради роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Ей так понравилось иметь короткую стрижку, что после этого она редко отращивает длинные пряди. Теперь Шарлиз предпочитает короткие боб, пикси и андеркат. И не зря. Ее омолаживают новые образы.

4. Кейт Бланшетт

Австралийская кино- и театральная актриса, продюсер и режиссер Кейт Бланшетт побрилась для съемок в фильме "Рай". Позже рассказала журналистам, что ей понравился новый опыт: "Мой агент посоветовал мне носить кепку, но мне было все равно. Мне было приятно, когда ветер дул над лысиной".

5. Натали Портман

Американская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер Натали Портман доказала, что даже без волос можно выглядеть женственной и обаятельной. Она побрилась прямо во время съемок в антиутопическом политическом триллере "V означает Вендетта". На сегодня это одна из самых эмоциональных сцен в кинематографе.

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