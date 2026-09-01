Дело об убийстве Тупака закрыто: что известно о криминальном авторитете Дуэйне Дэвисе, которому вынесли приговор спустя целых 30 лет после трагедии

Спустя почти 30 лет после гибели легендарного рэпера Тупака Шакура (2PAC) американский суд наконец вынес обвинительный вердикт по его делу. 31 августа присяжные в Лас-Вегасе признали бывшего лидера уличной группировки South Side Compton Crips Двейна Дэвиса, известного как "Кеффе Д", виновным в убийстве.

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Как сообщает BBC, 63-летний мужчина стал первым человеком, которому предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака. При этом Дэвис не был тем, кто, по версии следствия, нажал на курок.

Прокуроры доказывали, что именно он организовал нападение, обеспечил нападавших оружием и руководил местью, которая произошла через несколько часов после конфликта Тупака с его племянником Орландо Андерсоном. Именно Андерсон якобы взял в руки оружие и выстрелил в рэпера.

Двейн Дэвис вину не признал. После оглашения вердикта он заявил, что намерен обжаловать решение суда. Окончательное наказание ему огласят 13 октября.

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По данным The New York Times, ему грозит пожизненное заключение.

Кто такой Двейн Дэвис ("Кеффе Д")

Двейн Дэвис – бывший лидер калифорнийской группировки South Side Compton Crips. Именно с этой бандой правоохранители на протяжении многих лет связывали убийство Тупака.

Дэвис был дядей Орландо Андерсона ("Бэби Лейн") – одного из членов группировки, которого связывали с конфликтом с Тупаком. По версии прокуратуры, именно избиение Андерсона за несколько часов до стрельбы стало непосредственной причиной мести, закончившейся смертельным исходом.

Вечером 7 сентября 1996 года Тупак вместе с руководителем музыкального лейбла Death Row Records Мерионом Найтом находился в Лас-Вегасе. Перед этим они посетили бой Майка Тайсона. После поединка между окружением Тупака и Андерсоном произошла драка, которую зафиксировали камеры наблюдения.

Через несколько часов Шакур и Найт ехали по Лас-Вегасу. Рядом с ними остановился белый Cadillac, из которого открыли огонь. Рэпер получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице через шесть дней. Ему было всего 25 лет.

Что Двейн Дэвис рассказывал об убийстве

Ключевую роль в возобновлении дела сыграли слова самого Дэвиса. В 2008 году он рассказал правоохранителям, что находился в белом Cadillac вместе с другими участниками нападения. При этом утверждал, что сам не стрелял.

В 2019 году он опубликовал мемуары Compton Street Legend, в которых подробно описал свою версию событий. Дуэйн Дэвис писал, что после драки в отеле сел в Cadillac вместе с тремя мужчинами и отправился на поиски 2PAC и Мериона Найта. По его словам, это была месть за нападение на Андерсона.

Именно эти публичные признания в конечном итоге стали одним из главных элементов доказательной базы. Прокурор Бину Палал во время заключительных дебатов заявил присяжным, что Дэвис на протяжении многих лет фактически сам рассказывал о своей роли в преступлении – в мемуарах, интервью и при общении с полицией.

Защита, напротив, настаивала на том, что слова Дэвиса нельзя воспринимать как правду. Адвокат Майкл Санфт утверждал, что его подзащитный преувеличивал свою роль и выдумывал истории, чтобы привлечь внимание и заработать на мемуарах.

Почему Дэвиса обвинили только спустя 27 лет

После убийства Тупака дело десятилетиями оставалось нераскрытым. У следствия не было достаточных доказательств для предъявления обвинений, а потенциальные свидетели не спешили сотрудничать с правоохранительными органами.

Ситуация изменилась после того, как Дэвис начал публично говорить о своей причастности. В 2018 году дело возобновили, а в июле 2023 года полиция провела обыск в его доме.

В сентябре того же года Дэвиса арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве с применением смертоносного оружия. Он стал единственным живым участником группы, которая, по версии следствия, находилась в Cadillac в момент нападения.

Остальные трое мужчин, которых правоохранители связывали с перестрелкой, уже умерли. Среди них был и Орландо Андерсон, которого много лет называли вероятным стрелком. Сам Андерсон отрицал свою причастность к убийству Тупака и так и не предстал перед судом.

Связан ли с убийством рэпер P. Diddy

Отдельной линией в этом деле на протяжении многих лет остается имя Шона Комбса (P. Diddy). В 2025 году Дэвис заявлял, что именно Комбс якобы предлагал деньги за убийство Тупака и Найта.

По словам Дэвиса, речь шла о миллионе долларов. Подобные утверждения также фигурировали в материалах гражданских судебных дел.

Впрочем, важно, что правоохранительные органы Лас-Вегаса официально не выдвигали Комбсу обвинений по делу об убийстве Тупака. Сам рэпер отрицал какую-либо причастность к преступлению.

OBOZ.UA сообщал, что в начале 2026 года сам P. Diddy проговорился о причастности к смерти Тупака Шакура. Как было указано в новом судебном иске против скандального артиста, он якобы использовал преступление для запугивания жертвы насилия.

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