'Если я могу убить Пака, то что, случится с тобой?' P. Diddy проговорился о причастности к смерти Тупака Шакура. Новые детали дела

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный аудитории как P. Diddy, случайно выдал свою причастность к убийству исполнителя Тупака Шакура. Как указано в новом судебном иске против скандального артиста, он якобы использовал преступление для запугивания жертвы сексуального насилия.

Соответствующую информацию сообщило издание New York Post. По данным истца Стива Отиса, инцидент произошел в 2012 году, когда он работал в сфере эскорта.

Мужчина утверждает, что P. Diddy накачал его наркотиками, после чего изнасиловал в гостиничном номере. В частности, как указано в иске, рэпер заставил Стива Отиса вступить в сексуальный контакт с женщиной очень жестким и отвратительным способом.

В ту ужасную ночь истец неоднократно просил P. Diddy остановиться и подчеркивал, что чувствует боль. Однако, по данным из судебного иска, исполнитель игнорировал все жалобы Стива Отиса, вместо чего начал ему угрожать.

"Лучше никому об этом не говори. Я с тобой не играю. Если я могу убить Пака, то что, произойдет с тобой?", – заявил рэпер в соответствии со словами истца.

Однако на этом в ужасной истории не была поставлена точка. Стив Отис утверждает, что в 2014 году ему снова начали угрожать люди из окружения Шона Комбса. Причиной этому стал комментарий истца под одним из постов артиста в Instagram. По словам Отиса, тогда представители эскорт-сервиса, где он работал, прямо говорили, что P. Diddy "заставляет людей исчезать".

Заговорить об отвратительных поступках Шона Комбса мужчина решился лишь после того, как музыканта признали виновным по двум пунктам обвинения в транспортировке людей с целью занятия проституцией и осудили на более чем 4 года лишения свободы. Только после объявления рэперу приговора Стив Отис чувствует себя в безопасности.

Напомним, что американский исполнитель Тупак Шакур (2Pac) трагически умер 13 сентября 1996 года от тяжелых ранений, полученных в результате стрельбы. В убийстве артиста был обвинен Дуэйн "Кефф Д" Дэвис. Во время одного из судебных заседаний в 2025 году подозреваемый заявил: заказчиком преступления был Шон "Дидди" Комбс, который обещал за жизнь Шакура миллион долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дональд Трамп отказался рассматривать возможность помилования музыкального продюсера Шона Комбса, которого осудили более чем на 4 года.

