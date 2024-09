Самое громкое убийство в истории рэпа: какую посмертную загадку Тупак оставил фанатам и почему его убийца не понес наказание

Ровно 28 лет назад, 13 сентября, в результате смертельного ранения скончался американский исполнитель Тупак Шакур (2Pac), которому было всего 25 лет. Сердце знаменитости, убийство которого считается самым громким в истории рэпа, остановилось через 6 дней после того, как в него стреляли.

Видео дня

За свою короткую карьеру американец стал одним из самых влиятельных и успешных артистов всех времен, однако безумная слава стоила ему жизни. Несмотря на то, что актер умер много лет назад, его загадочное дело не оставляло в покое поклонников. Убийца Тупака Шакура не понес наказание, а некоторые фанаты убеждены, что их любимец инсценировал свою гибель. В честь годовщины смерти знаменитости, OBOZ.UA собрал интересные факты о громком убийстве.

Какую посмертную загадку Тупак оставил фанатам

7 сентября 1996 года на легендарного рэпера было совершено нападение. Исполнитель посетил боксерский поединок в сопровождении своего менеджера. После окончания мероприятия Тупак Шакур отправился в ночной клуб на заднем сиденье автомобиля BMW. Через несколько минут с транспортным средством сравнялся белый Cadillac, из окна которого убийца произвел четыре выстрела, попав в рэпера. 13 сентября сердце артиста остановилось из-за внутреннего кровотечения.

Убийство знаменитости называют одним из самых громких в истории, поскольку фанаты заметили определенную загадку, заключающуюся в особом совпадении цифр. Сторонники теории "Тупак жив" нашли "послание" от исполнителя: рэпер записал свой посмертный альбом за 7 дней до инцидента, а 7 сентября в него стреляли в автомобиле BMW 7 серии. К тому же американец ушел в засветы ровно через 7 месяцев после выхода альбома "All Eyez On Me" (Все смотрят на меня), на обложке которого был изображен распятый Иисус.

Подытоживая эти факты, и учитывая момент, что тело знаменитости после смерти никто не видел, некоторые фанаты были убеждены: Тупак жив и скрывается на Кубе.

Почему убийца рэпера не понес наказание

В течение 22 лет следователи не могли установить личность убийцы звезды хип-хопа. Тайна была разрушена, когда в 2018-м бывший гангстер Двейн Кит Дэвис, известный как Киф Ди, рассказал, что легендарного артиста застрелил его племянник Орландо Андерсон.

Несмотря на то, что загадочный преступник был найден, он не понес наказание. Это произошло потому, что к моменту раскрытия убийства член бандитской банды уже был мертв. Он погиб в одной из перестрелок.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 10 лучших песен 2Pac (Тупак Шакур), которые знают все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!