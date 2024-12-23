Дело идет к свадьбе: лучший театральный актер 2024 года раскрыл имя своей избранницы. Фото

Известный театральный актер Иван Шаран, сыгравший также немало ярких ролей в кино ("Памфир", "Поймать Кайдаша", "Благородные бродяги", "Перевозчица", "Последний москаль"), впервые признался, что влюблен, и раскрыл имя своей избранницы. Это актриса Ивано-Франковского драмтеатра Марьяна Винтоняк.

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Подробности своей личной жизни Иван Шаран раскрыл в интервью OBOZ.UA. По его словам, он познакомился с коллегой, когда та была обручена с другим.

"На самом деле мы знакомы давно, – рассказывает Иван Шаран. – Лет пять тому назад театр Марьяны приезжал к нам на гастроли, еще тогда состоялся визуальный контакт. Но ее коллеги мне сказали, что она обручена. Так шли годы. У меня были одни отношения, потом другие. И потом мы приехали в Ивано-Франковск на фестиваль. Снова встретились, начали говорить, я узнал, что она уже одна".

"Сейчас часто не рядом, потому что работаем в разных городах. И это тяжело. Вот поехал в Варшаву сниматься, Марьяна приехала с театром в Гданьск, играли там спектакль. Мы надеялись, что встретимся, но не вышло. Они отыграли и сразу же поехали обратно в Украину. А мне уже никаких съемок ничего не хотелось. Последние дни просто молил Бога, чтобы это скорей закончилось, я уже пересек границу и очутился дома. Приехал в Киев, и в первые дни – во Франковск. Мы были вместе четыре дня. Увидимся и на Новый год. Едем знакомиться с моими родителями".

На вопрос, не планирует ли актер в ближайшей будущей свадьбе, ответил: "Я чувствую, что все к этому идет. Мы вместе почти год, а ощущение такое, как всю жизнь знаем друг друга".

Иван Шаран – ведущий актер столичного Театра Ивана Франко. Играет в самых популярных спектаклях "Слуга двух господ", "Мария Стюрт", "Тартюф", "Буна", "Тевье-Тевель", "Украденное счастье". Самый лучший театральный актер 2024 года по одному из профессиональных рейтингов. Церемония награждения победителей рейтинга "Театральный инфобум - 2024" была организована агентством Укринформ. Иван Шаран одержал победу в номинации "лучший актер" за роль Труффальдино в спектакле "Слуга двух господ" (режиссер – Давид Петросян).

Полное интервью с Иваном Шараном читайте здесь на OBOZ.UA.

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