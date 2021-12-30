Даже майонез: худеющая Каменских рассказала о питании на Новый год

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) призналась, что держать себя в форме, быть сильной и выглядеть молодо ей помогает правильное питание. В Новый год звезда делает исключение, позволяя себе выпить игристого вина, съесть салат с майонезом, холодец и другие "вредные" блюда.

Об этом артистка рассказала в интервью каналу "Украина". "Новый год для меня, как и для всех украинцев, невозможен без оливье. Я люблю и холодец съесть, и бокал просеко выпить. Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию", – призналась поп-исполнительница.

NK призналась, что в будни с таким плотным графиком ей приходится соблюдать режим. "Все, что мы едим – потом у нас на лице", – считает певица.

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Каменских пошутила, что друзья называют ее "занудой", потому что на некоторые застолья она может прийти со своей едой и совсем не пить. "Им со мной неинтересно", – сказала Настя.

"Конечно, мне тоже хочется отпраздновать, поэтому на Новый год даю себе такую ​​возможность", – объяснила знаменитость.

NK добавила, что многолетней традицией для нее являются выступления в новогодних проектах. Певице нравиться, что ее песни дарят людям праздник в этот особенный день.

Напомним, что ранее Каменских и Александра Зарицкая поделились секретами похудения и поддержания себя в форме. Обе звезды советуют отказаться от сахара и сладостей, которые можно заменить фруктами, орешками либо другими полезными перекусами.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ). Родом из Киева, но с 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006-м. Коллектив существовал в течение 11 лет.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенка вышла в 2019 году.

Как писал OBOZREVATEL, NK около 10 лет назад сильно поправилась. Мама звезды рассказала, почему это произошло. По словам Лидии Каменских, ее дочь очень сильно переживала из-за лишних килограммов, но ей удалось привести себя в форму.