Каменских и Зарицкая назвали продукты, от которых нужно отказаться ради похудения

Украинские певицы Настя Каменских (NK) и Александра Зарицкая поделились секретами похудения и поддержания себя в форме. Обе звезды советуют отказаться от сахара и сладостей, которые можно заменить фруктами, орешками либо другими полезными перекусами.

В своем Instagram-аккаунте в формате сторис солистка группы KAZKA отметила: после того, как на шоу "Танці з зірками 2021" (1+1) сбросила 20 кг, она исключила из рациона также хлеб, мясо, молоко, снеки. Звезда заявила, что продолжает следить за рационом, хотя на танцы у нее пока не хватает времени.

Александра планирует возобновить занятия. "Потому что уже чувствую, что очень скучаю", – написала Зарицкая.

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Каменских в свою очередь опубликовала целый Instagram-пост о правильном питании. Знаменитость подчеркнула: чтобы похудеть, нельзя голодать или очень резко ограничивать свой привычный набор продуктов. Это может вызвать стресс, что только ухудшит внешний вид.

"Если вы каждый день едите сладкое, не надо сразу убирать его. Лучше заменить неполезные сладости полезными – фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера", – рассказала NK.

Анастасия добавила, что во многих фруктах тоже есть достаточное количество сахара, поэтому их лучше кушать до 16:00.

Певица советует есть дома, чтобы самостоятельно подбирать все ингредиенты, не пропускать приемы пищи, а ужинать за 3-4 часа до сна.

Напомним, что за время, проведенное на "Танцях з зірками", фигура Зарицкой заметно изменилась. Сама вокалистка говорила, что сбросила 20 кг, а также делилась фото в купальнике после похудения.

А NK около 10 лет назад сильно поправилась. Мама звезды рассказала, почему это произошло. По словам Лидии Каменских, ее дочь очень сильно переживала из-за лишних килограммов, но ей удалось привести себя в форму.

Коротко о знаменитостях:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни" (1+1), "Х-фактор", "Танці з зірками". Группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш создала в 2017 году. Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе.

Настя Каменских (в сольной карьере известна как NK) – 34-летняя певица, актриса, ведущая и судья нескольких телевизионных проектов, среди которых "Х-Фактор" (СТБ), "Маска" (канал "Украина") и другие. Звезда родилась в Киеве, но с 6 до 13 лет жила и училась в Италии.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СМИ попал райдер Насти Каменских. В документе певица прописала довольно много требований, среди которых перелеты бизнес-классом либо перемещения в комфортабельных автобусах и авто представительского класса.