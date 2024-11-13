Дарья Петрожицкая впервые рассказала о семейной драме с мамой: наши дороги разошлись

Звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30", актриса Дарья Петрожицкая впервые рассказала о непростых отношениях с родной матерью. По словам знаменитости, общение с матерью изменилось после потери отца, актера Сергея Гончара, ушедшего из жизни, когда будущей артистке было 14 лет.

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Тогда Петрожицкая взяла на себя роль "мамы, старшей сестры, домохозяйки" и быстро повзрослела. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк. В настоящее время актриса редко видит мать, проживающую в Чернигове.

Хотя Дарья с родной сестрой помогают материально близкому человеку, их отношения с матерью нельзя назвать близкими. "Конечно, мы общаемся, но просто нет такого, что каждый день или каждую неделю, – рассказала гостя. – Я как-то именно маму, как подругу потеряла".

Петрожицкая призналась, что когда семья осталась без отца, ее мать, вероятно, не смогла справиться с трагедией. Звезда боялась потерять еще одного родного человека, из-за чего взяла на себя обязанности. "У меня мама вообще сама по себе такая немного эксцентричная. Могли звучать там фразы: "Пойду, утоплюсь", знаешь, что-то такое, – рассказала актриса. – Так я сейчас анализирую, что это мой тогда страх, что если не будет мамы, так у нас вообще никого не будет. А мы еще подростки и куда нас могут отдать".

Дороги матери и дочери разошлись после разрыва Дарьи с первым мужем. И хотя, говорит знаменитость, нет четкой причины, почему между ними ухудшились отношения, есть несколько факторов, которые она не понимает в родной маме. В частности, желание родственницы жить в собственной зоне комфорта. "Просто трудно это объяснить, потому что нет конкретной причины, – призналась Петрожицкая. – Это вот как старые люди и люди, которые смотрят в будущее. Моя мама для меня в тех людях, которые застряли в прошлом".

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