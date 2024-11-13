Имел огромные долги. Николас Карма признался, на что тратит немалые заработки от блога 'Сколько стоит ваш look?'

Николас Карма, автор и ведущий популярного блога "Сколько стоит ваш look?", который уже два года собирает в соцсетях огромное количество просмотров, ответил на вопрос, сколько зарабатывает в интернете. Блогер отказался озвучивать, какой заработок приносят ему популярные видео, но признался, на что тратит деньги.

Видео дня

Об этом Николас Карма рассказал в интервью OBOZ.UA. Блогер также упомянул начало своей карьеры, когда, по его словам, имел огромные долги.

"Нет, я не буду озвучивать суммы, – говорит Карма. – Больше вам скажу: очень горжусь своими героями, даже по-доброму завидую их откровенности, потому что я сам не смог бы открыть на камеру цену своей одежды, если бы ко мне на улице подошли. Я отказался бы говорить. Относительно моих заработков скажу так: это достаточные средства, чтобы не жаловаться, помогать родным и хорошо донатить – сейчас я без преувеличений об этом говорю. Ну и соответственно платить очень крутые налоги".

"Я работаю официально, – добавляет блогер. – С первого дня, когда ко мне пришла первая реклама, два года назад или, пожалуй, даже больше, решил зарегистрировать ФЛП. А потом, вспоминаю, думал: открыл, а если только одну рекламу предложат, а дальше не пойдет? Как его закрыть? Уже начал рыться в интернете, искать об этом информацию. Но, слава Богу, все пошло. Хотя начало действительно было очень непростое – у меня были огромные кредиты на технику и раскрутку блога. И даже когда пришел первый успех, некоторое время продолжал работать курьером".

Полное интервью с блогером Николасом Кармой читайте на OBOZ.UA здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова рассказала Николасу Карме, сколько стоит ее лук и какой подарок выпрашивала у мужа два десятилетия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!