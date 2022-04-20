Дантес отреагировал на запрет въезжать в Россию в ближайшие 50 лет: идите на***, быстрее!

Украинский исполнитель и шоумен Владимир Дантес, который стал врагом России, заявил, что ему запретили въезжать на российскую территорию ближайшие 50 лет. Знаменитость юмористично ответил на такое решение, изобразив свою "боль" и "страдания".

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. Также певец решил послать "нах*й и по быстрее" власть России. Отметим, что знаменитость сможет приехать в страну, когда ему исполнится 84 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Люди, ну что ж это твориться? Сначала объявили врагом РФ, а теперь запретили въезд в эту страну… Та идите нах*й", – коротко сказал Дантес.

Видео дня

Артист также опубликовал список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым также запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. В этот список вошли Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Иван Дорн, Андрей Данилко, Антон Птушкин и другие.

Напомним, что Владимир Дантес оказался в черном списке врагов России на сайте так называемого "Комитета защиты национальных интересов". Артиста обвиняют в том, что он "восхваляет действия неонацистского батальона "Азов", распространяя пропагандистские видео, а также призывает россиян участвовать в незаконных уличных акциях против специальной военной операции".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогеру-миллионнику Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Такое решение власти РФ приняли в связи с его жесткой антивоенной позицией.