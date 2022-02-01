Данилко поставил Соловьева на место за "гаденыша" и вспомнил Гитлера

Исполнитель Андрей Данилко, более известный в амплуа Верки Сердючки, с юмором ответилроссийскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, назвавшему его "гаденышем" за спетую песню "Батько наш Бандера". Украинский шоумен обратился к "журналисту" Адольфович (намекнув на нацистского лидера Германии Адольфа Гитлера), а также посоветовал ему выпить таблетки против шизофрении.

Соответствующий пост появился на Instagram-странице Сердючки. Знаменитость сделал коллаж из обложек видео Соловьева, где тот возмущался его поведением. В одном из таких роликов пропагандист обратился к Данилко со словами: "Пошел вон из России, гаденыш".

Видео дня

Соловьева, очевидно, не на шутку разозлила песня о Степане Бандере, ведь он призвал российских бизнесменов не заказывать выступления Сердючки.

"Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст... И не надо говорить: "Ой, да он хороший парень". Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого… Всех на карандаш надо взять", – возмущался Соловьев в своем шоу.

Данилко ответил пропагандисту, написав: "Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" – и указал на картинку с таблетками, которые принимают при шизофрении.

В комментариях подписчики шоумена из разных стран поддержали его позицию. Свою поддержку высказали также украинские звезды, среди которых Леся Никитюк, Владимир Остапчук, Злата Огневич.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки спел "Батько наш Бандера" на концерте юмористической программы "Дизель Шоу".

Позже артист рассказал, что ему нравятся повстанческие песни, однако он против того, что в свое время Московский проспект в Киеве получил название Степана Бандеры. Певец за то, чтобы улицы носили нейтральные имена.

Это выступление Данилко наделало много шума в РФ, а звезда в ответ опубликовал фото с флагом Украины.

Коротко о личностях:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины. В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Dancing Lasha Tumbai".

Владимир Соловьев – главный пропагандист Кремля, телеведущий, глава Союза журналистов РФ и член политической партии "Единая Россия". Известен своими антиукраинскими высказываниями.

Как писал OBOZREVATEL, в комедии "Большая прогулка" Верка Сердючка сыграла одну из ролей, а также выполнила свой первый трек на украинском языке за последние 20 лет. Этот украинский фильм выйдет в прокат 24 февраля.