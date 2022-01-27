Верка Сердючка спела песню 'Батько наш – Бандера'. Видео

Украинский певец, актер и композитор Андрей Данилко в образе своего знаменитого персонажа Верки Сердючки выступил на концерте юмористической программы "Дизель Шоу", где удивил зрителей неожиданным репертуаром. Артист со своей командой исполнил песню "Батько наш – Бандера".

Пресс-служба "Дизель Студио" опубликовала у себя на сайте соответствующее видео. Популярный трек про лидера националистического движения в зале приняли тепло – зрители начали подпевать звезде.

На сцене Дворца "Украина" любимица публики в вышиванке и знаменитой звезде на голове зажгла вместе со своей сценической мамой и подтанцовкой в костюмах зайчиков. Организаторы договорились, что артистка споет два своих хита. Когда композиции были исполнены, к певице выбежала девочка с букетом цветов. Сердючка решила спеть еще и для нее.

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"Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати", – исполнила а капелла вокалистка.

За кулисами Верка пошутила про свою импровизацию: "Очень символично, что мне, Сердючке, 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет".

Смешные истории артистка рассказывала и в перерывах между песнями. Например, призналась, что с трудом прорвалась на сцену концертного зала: виной тому covid-сертификат. У Андрея Данилко он был, а у Верки Сердючки – нет.

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины.

В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верка Сердючка записала первый трек на украинском языке за последние 20 лет. Андрей Данилко создал саундтрек к фильму "Большая прогулка" (2022).