Андрей Данилко признался, как на самом деле относится к Бандере

Украинский певец, актер и композитор Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, недавно спел песню "Батько наш – Бандера", чем привлек внимание публики. Теперь он признался, как на самом деле относится к национальному герою Степану Бандере.

В эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", Данилко рассказал, что ему нравятся повстанческие песни (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Однако он против того, что в свое время Московский проспект в Киеве получил название Степана Бандеры. Певец за то, чтобы улицы носили нейтральные имена.

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"Нужно жить по Антонову (советский певец – ред.): "Пошла на Абрикосовую, пошла на Виноградную". Никто хотя бы их не будет менять и это не будет вызывать споров", – считает Данилко.

Артист утверждает, что в данной песне главный посыл – борьба за страну, который кроется в строчке: "Ми за Україну будемо воювати".

Но при этом певец не скрывает, что Бандера для него спорный персонаж.

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины. В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилко спел фрагмент песни "Батько наш– Бандера" на концерте юмористической программы "Дизель Шоу".