Данилко назвал единственное слово, которое сказал бы Путину при встрече

Украинский музыкант Андрей Данилко, уже более 20 лет выступающий в образе Верки Сердючки, назвал слово, которое сказал бы президенту России Владимиру Путину при встрече. Он подчеркнул, что если бы и увидел диктатора, то только мертвым.

В интервью изданию Табло ID певец отметил, что не хочет называть главу РФ человеком. Данилко даже не имеет к нему какого-либо вопроса.

"Я бы, пожалуй, подошел, коснулся лба и сказал: "Холодный". Я думаю, если бы и увидел Путина, то только мертвым. Даже какого-нибудь вопроса у меня нет к этому… я даже не хочу называть его человеком", – сказал музыкант.

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Данилко рассказал, что в начале войны много ругался, вероятно, из-за чрезмерной эмоциональности. Интересно, что моментами музыкант этого даже не замечал. Певцу казалось, что он совсем не нервничает, но на самом деле был уже заведен.

Также музыкант представил, какой могла бы быть его встреча с Путиным: "Он лежит, я стою, потрогал, сказал: "Ребята, холодный!".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилко рассказал, что Путин в жизни очень отличается от телевизионного образа. Он якобы щепетильный, внимательный, будто вербует, а вот на экране – настоящее "исчадие ада". Также певец предложил Путину повторить судьбу своего предшественника Адольфа Гитлера и застрелиться в бункере. Однако теперь артист считает, что смерть будет слишком легкой казнью для диктатора-террориста.

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