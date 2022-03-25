Данилко – о знакомстве с Путиным: он был деликатен, внимателен, как будто вербовал... Не такой, как это 'исчадие ада' на экране

Украинский музыкант Андрей Данилко, который уже более 20 лет выступает в образе Верки Сердючки, рассказал, что президент России Владимир Путин в жизни очень отличается от телевизионного образа. Он якобы деликатен, внимателен, будто вербует, а вот на экране – настоящее "исчадие ада".

В интервью российскому изданию "Медуза" Данилко отметил, что Путин "все время играет какого-то супермена". Ему хочется быть на виду, но на самом деле его описать можно только одним словом – преступник.

Певец вспомнил кадры из инаугурации Путина. Данилко считает, что весь пафос, который создает вокруг себя президент РФ, нужен лишь для игры на публику.

"Я помню свои впечатления, когда была его инаугурация. Помните эти кадры? Москва пустая, едут машины Путина, вокруг мотоциклисты, и он едет на инаугурацию. Пафос такой. А я думаю: "Ты же взрослый человек! Так может делать Сердючка. Ну, по приколу! Типа, звезда! А ты взрослый человек, президент великой, по твоему мнению, державы. И ты едешь как Джеймс Бонд, чтобы потом это пересматривать?". А он едет: мотоциклисты, бедных людей куда-то позасовывали, чтобы они не вышли. Супергерой!" – осуждающе вспомнил Данилко.

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Артист считает Путина преступником. Он рассказал, что мечтает "включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых со своей шайкой-лейкой".

"И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, который жил с этим отношением всю жизнь, такое делает! У меня в голове не укладывается! Это какая трансформация должна произойти в голове?" – возмутился Данилко, добавив, что даже представлять не хочет, что скажет Путину, оказавшись перед ним.

Певец отметил, что знаком с президентом РФ. По словам Данилко, о Путине говорят, что он будто вербует собеседника.

"Сегодня обсуждал это с другим человеком, с которым мы выступали перед Путиным. Этот человек говорил: "Путин в момент [личной встречи] влюбляет в себя". Мы не знаем все их кагэбэшные штучки. Про него говорят, что он как будто вербует тебя постоянно. Он деликатен, внимателен. Но ничего близко похожего с тем человеком, которого я вижу на экране [то воспоминание не имеет]. Это исчадие ада", – рассказал артист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андрей Данилко предлагал Владимиру Путину повторить судьбу своего предшественника Адольфа Гитлера и застрелиться в бункере. Однако теперь артист считает, что смерть будет слишком легким наказанием для диктатора-террориста.

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