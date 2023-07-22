Дают фору молодым: фитнес-бабушки, которые в 50+ имеют замечательную фигуру. Фото

Спорт – не только прерогатива молодых. Человеческий организм в любом возрасте должен быть в движении. Только нагрузки корректируются в зависимости от состояния здоровья. Что может вдохновить тех, то начал лениться?

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Опыт фитнес-бабушек, которые имеют подтянутые формы (даже когда за спиной более 50 прекрасных лет жизни!). Одни еще с молодости увлекаются физическими активностями, а другие начали свои тренировки на пенсии. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Шейла Кисс (64 года)

Когда-то австралийка Шейла была востребованной моделью. После 60 лет она покинула подиум и начала путешествовать по миру. О своих приключениях в экзотических странах и о ежедневных интенсивных тренировках фитнес-бабушка рассказывает в Instagram (сейчас там более 85 тысяч подписчиков). Она практикует йогу и 6 дней в неделю выполняет упражнения для тяжелоатлетов.

2. Шэрон Орвал (57 лет)

В молодости Шэрон Орвал работала в полиции, а в зрелом возрасте решила заняться собственным бизнесом. Теперь она продает пищевые добавки коллагена и косметику, а в свободное время ходит в тренажерный зал. В сети красавица часто публикует фото в бикини, демонстрируя стройную фигуру, кубики пресса и подкаченные ягодицы.

3. Дженис Лоррейн (80 лет)

Австралийка Дженис Лоррейн еще в 50 лет твердо решила, что хочет уберечь красоту тела от возрастных перемен. На это женщину мотивировал ее парень, которому на тот момент было чуть меньше 30. Он предложил вместе ходить в зал. Сейчас они до сих пор вместе. Благодаря новому хобби пенсионерка неоднократно побеждала в женских соревнованиях по бодибилдингу, и не собирается на этом останавливаться.

4. Джоан Макдональд (78 лет)

Фитнес-бабушка из Канады Джоан Макдональд доказала, что скорректировать фигуру можно даже в 70+. Всего несколько лет назад ее вес составлял около 100 кг, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Женщина перенесла замену коленного сустава. Тогда ее дочь мотивировала активно заняться спортом. Естественно, на старте Джоан было трудно полюбить физические нагрузки, но потом это вошло в привычку. Теперь она ведет блог в соцсетях, чтобы своим примером вдохновлять других.

5. Шарлин Фарнсворт (52 года)

Блоггер Шарлин Фарнсворт еще 10 лет назад работала уборщицей. У нее была тихая и размеренная жизнь, пока не узнала о страшном диагнозе – раке горла. К счастью, врачи ошиблись. Эта новость мотивировала реализовать то, что постоянно откладывала "на потом". Шарлин начала ходить в зал и заниматься тяжелой атлетикой. Сейчас она много путешествует по миру, ведет свой блог и работает моделью нижнего белья.

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