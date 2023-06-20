'Чудеса случаются': Маричка Падалко довела до слез встречей дочерей с мужем, который защищает Украину. Видео

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко растрогала аудиторию, показав, какой сюрприз она подготовила для двух своих дочерей – Марии и Екатерины. Супруг знаменитости Егор Соболев с первых дней полномасштабного вторжения РФ служит в рядах ЗСУ. По словам журналистки, девочки не видели папу 8 месяцев. Но по приезду в Киев, их встречала на вокзале не только мама с братом Мишей, но и отец.

Видео дня

Видео долгожданного события Падалко поделилась в Instagram. На нем видно удивление наследниц, когда в толпе людей на вокзале столицы они разглядели своего отца. Красавицы крепко обняли родственника и, судя по всему, не могли понять, что их мечты осуществились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Девочки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы встретим их с Михой, но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забрать дроны. Чудеса случаются. Поэтому День отца у нас сегодня…", – написала под роликом телеведущая.

"Плачу от счастья. Пусть папы и мамы будут рядом с детками", "Какая радость. Егор, пусть бережет тебя Бог и всех защитников. Вы так нужны своим детям", "Реву. Пусть уже быстрее закончится эта проклятая война", "Это и правда невероятные кадры", "Пусть этот момент длится как можно дольше", "У меня слезы на глазах", "Рада за вашу семью. Трогательно до слез", – оставляют украинцы комментарии под постом Марички.

К слову, Егор Соболев – народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва и бывший журналист. Он родился в Краснодаре, но в 1995 году переехал к бабушке в Украину. Как известно, его родители и младший брат проживают в России.

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