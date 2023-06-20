'Очередной тяжелый день нашего наступления': Сенцов с передовой показал подбитую технику, в которой едва не погиб

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, служащий в рядах ВСУ, вышел на связь с передовой и рассказал о наступлении защитников. Он с собратьями попал под огонь окупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

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Сенцов показал подписчикам фото около нее и поделился мыслями в Facebook. Под постом сотни людей выразили воину свое восхищение и поблагодарили за защиту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это был очередной тяжелый день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти. Война за нашу землю продолжается. Вечная слава погибшим, которые освобождали Украину от захватчиков" , – написал режиссер.

На кадре, который опубликовал Сенцов, он позирует возле поврежденной военной техники. Очевидно, именно в ней воины попали под огонь, но смогли спастись.

Где именно защитник воюет, точно неизвестно. 12 июня он рассказывал подписчикам, что около недели ведет тяжелые бои на запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов также показал фото с передовой. Он стал крупным планом на фоне деревьев. "Где-то в кустах под Бахмутом", – написал тогда режиссер.

Также OBOZREVATEL писал, что на фронте Сенцов встретил свой 46-й день рождения. О том, как "праздновал" воин, читайте в материале.

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