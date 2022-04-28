'Что? Как это может быть?': Синельников рассказал о неадекватной реакции Ивлеевой на его замечания

Известный украинский режиссер и телеведущий, которого зрители знают благодаря программе "Орел и Решка", Евгений Синельников считает публикации российской ведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой во время войны в Украине непонятными. По его словам, россиянка никак не отреагировала на замечания.

"Я увидел ее пост. Сделал перепост ее новости с пометкой: "что? Как это может быть?". Она не ответила. А после того она выставила чипсики, какую-то рекламу, и я понял, что все. Я сейчас даже не слежу за ней, я отписан", – сказал Синельников журналисту Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

Режиссер добавил, что временно заблокировал новости от своих зарубежных друзей, потому что они постятся развлекательный контент, но с Ивлеевой у него все.

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"Я даже многих зарубежных друзей сейчас замутил, чтобы не смотреть, как они там сейчас развлекаются или как они на морях. Сейчас такой контент мне не заходит. Он режет внутри. А от Ивлеевой – все", – добавил он.

Напомним, ранее Ивлеева, которая в первые дни российско-украинской войны выступала за мир между "братскими" народами, окончательно разочаровала фанатов из Украины. Звезда "Орла и Решки" чувственно простилась с запрещенным отныне Instagram и заявила, что ее больше волнует безопасность семьи, карьера и жизнь, чем убийство мирных людей оккупантами из РФ в соседнем государстве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Синельников рассказал, какие разрушения оставили российские оккупанты в его доме в Буче, а также в доме родителей в Гостомеле. По словам знаменитости, захватчики вынесли из жилища все: от белья до дорогостоящей техники. Вещи, которые не удалось унести, – портили или ломали.