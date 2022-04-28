'Чтоб ты, с*ка, знал!' Синельников рассказал о подозрительных действиях оккупантов в его доме в Буче и доме родителей в Гостомеле

Известный украинский режиссер и телеведущий, которого зрители знают благодаря программе "Орел и Решка", Евгений Синельников рассказал, какие разрушения оставили российские оккупанты в его доме в Буче, а также в доме родителей в Гостомеле. По словам знаменитости, захватчики вынесли из жилье все: от белья до дорогой техники. Вещи, которые не удалось забрать – портили или ломали.

Режиссер предполагает, что русские солдаты так подло и по-варварски поступали из-за чувства обиды и зависти. Об этом Синельников рассказал журналисту Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

Звезда "Орла и Решки" выехал с семьей из Бучи 9 марта, когда там еще продолжались активные боевые действия. Как только "орков" выгнали из Киевской области, Евгений вернулся домой, чтобы посмотреть, в каком состоянии недвижимость. Помимо украденных вещей, выбитых дверей и окон, Синельникова удивило то, что оккупанты испортили дорогие вещи, но при этом не украли их. Так, агрессоры обстреляли музыкальные колонки и сломали телевизор.

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"Как-будто какая-то обида. Если ты его не забираешь, то зачем оно тебе? Мешает как-то? Зачем ты это портишь? Следы от берцев на кроватях, шкафы вывернуты, дверцы сломаны. Просто... "Чтоб ты, с*ка, знал! Че ты так хорошо живешь?"... Такое впечатление, что у них обида, что мы хорошо жили, у нас были хорошие улицы, хорошие дома, все было убрано. Очень грустное ощущение, когда ты видишь, во что превратился твой дом. Я даже не знаю, как туда возвращаться... У меня белья нет, зубных щеток, бритвы. Не то что холодильника или стиральной машины, нет мелких дешевых вещей. Зачем они вам нужны? Это так мелочно", – поделился Евгений.

Телеведущий подчеркнул, что его жилье пострадало не так сильно, как родительское. От красивого двухэтажного домика в Гостомеле практически ничего не осталось. В соцсетях знаменитость поделился снимками разрушенных, обгоревших стен.

"В сравнении с родительским домом, у меня там немножечко... Крыша повреждена, нет окон, розмародерено все, но есть стены. А вот у родителей... Я даже не понимаю, как это произошло, потому что сгорело все, даже плитка, которая была на стене. Нет каменного стола. Я до сих пор не понимаю, как это. Может, фосфор, потому что таких значительных разрушений нет, стены вроде бы есть, но выгорело все", – прокомментировал режиссер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ирина Билык поделилась переживаниями по поводу того, что в ее доме в селе Березовка Киевской области в течение месяца жили российские оккупанты. По словам звезды, теперь ей некуда возвращаться.