Что известно о причине смерти Дэвида Линча и какая страшная болезнь заставила его провести последние месяцы дома

16 января в возрасте 78 лет отошел в вечность легендарный американский режиссер Дэвид Линч, который создал культовый сериал "Твин Пикс". Последние месяцы жизни всемирно известный деятель культуры провел в стенах своего дома, поскольку страдал сложной патологией легких, из-за которой ему не хватало кислорода даже на небольшие прогулки.

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Как отмечает CNN, трагическое известие сообщили родственники режиссера на его странице в Facebook. Несмотря на то, что звезда откровенно делился с фанатами информацией о состоянии своего здоровья, его близкие, которые болезненно переживают потерю, решили не разглашать причину ухода режиссера в засветы.

Однако известно, что в 2020 году Дэвиду Линчу диагностировали сложное заболевание – энфизему легких. Режиссер "Дюны" откровенно признавался, что недуг возник из-за того, что он курил всю жизнь. Однако даже страшный диагноз не сразу заставил деятеля культуры отказаться от вредной привычки. Он бросил курить только в 2022-м.

"Должен сказать, что мне очень нравилось курить, и я действительно люблю табак – его запах, поджигать сигареты, курить их. Но за это удовольствие надо платить определенную цену, и эта цена для меня – эмфизема", – поделился звезда.

Сильный риск для жизни художника представлял возможность заболеть коронавирусом, поэтому ему пришлось отказаться от прогулок и контакта с окружающей средой. Стоит отметить, что даже свою творческую деятельность Дэвид Линч вынужден был перенести в режим онлайн. Сидя дома, он режиссировал некоторые проекты.

Эмфизема (ХОБЛ) – болезнь легких, которая обычно вызвана курением, загрязненным воздухом, влиянием пыли и химических веществ. Во время заболевания орган увеличивается в объеме, становится вялым, а дыхательные проходы сужаются. Поэтому выдыхать воздух становится значительно труднее.

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