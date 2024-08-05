Дэвид Линч сообщил о серьезной болезни: 78-летний режиссер 'Дюны' больше не сможет выходить из дома

78-летний американский кинодеятель и музыкант Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Из-за заболевания он больше не сможет выходить из дома. Режиссер "Дюны" (1984) и "Твин Пикс" (1990) объяснил, что болезнь появилась из-за курения на протяжении всей жизни.

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Огромный риск для жизни Линча составляет возможность заболеть коронавирусом. Именно поэтому музыкант должен избегать прогулок и контакта с окружающей средой. О своей болезни звезда впервые рассказал в интервью Sight & Sound, передает Independent.

"У меня эмфизема из-за того, что я так долго курил, и теперь я сижу дома, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть, даже простудой", – объяснил музыкант и добавил, что "может пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем закончится кислород.

Эмфизема заставляет Дэвида Линча режиссировать все дальнейшие кинопроекты только в дистанционном формате, сидя дома. Однако он отмечает, что готов к такому испытанию: "Я бы сделал это дистанционно, если бы до этого дошло", хотя и не очень хотел бы такого типа работу.

Справка. Эмфизема (ХОБЛ) – болезнь легких, обычно вызванная курением, загрязненным воздухом, влиянием пыли и химических веществ. Во время заболевания орган увеличивается в объеме, становится вялым, а дыхательные проходы сужаются. Поэтому выдыхать воздух становится значительно труднее. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году Эмфизема станет третьей основной причиной смертности во всем мире.

У Дэвида Линча сейчас есть несколько незавершенных проектов, поэтому работать с ними будет для него крайне трудно. Отвечая на вопрос, будет ли экранизирован сценарий "Антилопы больше не убегают", который режиссер написал еще в 2010 году, Линч ответил: "Что ж, мы не знаем, что принесет будущее, но не теряем надежды".

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