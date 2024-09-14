Стало известно причины загадочной смерти звезды сериала 'Альф' Бенджи Грегори: его тело обнаружили в машине с собакой

Через три месяца после загадочной смерти американского актера Бенджи Грегори, известного по роли Брайана Таннера в культовом сериале 90-х "Альф", судмедэксперты из Аризоны назвали официальную причину гибели звезды. 46-летний мужчина ушел из жизни 13 июня по причине теплового удара и проблем со здоровьем.

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Как сообщает издание Metro, артист страдал циррозом печени. Его тело нашли в автомобиле рядом с любимцем – собакой Гансом, которая также не выжила.

По словам экспертов, роковой для актера день отличился высокой температурой, которая сама по себе могла стать причиной смерти. Однако сечение показало, что на печени Бенджи Грегори было большое количество рубцов, вызванное длительным заболеванием.

Семья актера очень тяжело переживает потерю знаменитости. Его сестра Ребекка Пфаффингер с особым теплом вспоминает брата в своих соцсетях.

"Моя семья слишком рано столкнулась с потерей. Бен был отличным сыном, братом и дядей. С ним было весело, он заставлял нас довольно часто смеяться. И все же, перебирая его вещи, я ловлю себя на том, что смеюсь над его маленькими видео или записями, в перерывах между плачем", – поделилась женщина.

Родственники Бенджи Грегори рассказали, что артист имел много ментальных проблем. Среди них: депрессия, биполярное расстройство и расстройство сна, из-за которого 46-летний мужчина мог несколько дней бодрствовать.

Актер снялся в 101 эпизоде легендарного ситкома "Альф", после чего сменил карьеру. Он присоединился к Военно-морским силам США, где прослужил два года.

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