Что известно о победителе 'Евровидение 2021' - итальянской группе Måneskin: фото до победы

Во время 65-го международного конкурса Евровидение 2021, который в этом году состоялся в Нидерландах, получила победу Италия. Первое место заняла группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. По результатам голосования жюри и телезрителей они получили 524 балла.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото до победы группы Måneskin в Евровидение 2021 и узнать интересные факты из биографии триумфаторов.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Они познакомились еще в школе.

Они выступают в специфической смеси жанров рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока.

Группу Måneskin создали в 2016 году в Риме. Название коллектива происходит от датского слова, что в переводе означает "лунный свет".

Музыканты исполняют свои песни на итальянском и английском языках.

Коллектив получил известность после того, как занял второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

В 2019-м знаменитости сыграли более 60 концертов. А у самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Незадолго до победы в Евровидение 2021 группа объявила о релизе своего нового альбома под названием "Teatro d’ira".

На конкурсе "Евровидение-2021" Måneskin победил, набрав 524 балла – 206 от жюри и 318 от зрителей.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.