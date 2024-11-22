Чем занимается 'тайная дочь' Путина и чью фамилию носит: журналисты разоблачили неизвестные ранее факты о 'байстрючке' диктатора

В сети появились новые детали о жизни 21-летней Елизаветы Кривоногих, которую журналисты считают "тайной дочерью" российского диктатора Владимира Путина. Блогер из Санкт-Петербурга в очередной раз сменила свое имя – раньше она была Луизой Розовой Владимировной, но сейчас в российской "хакнутой" сети "Sirena Travel" ее зовут Луиза Руднова Олеговна.

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Об этом в ходе расследования о "байстрючке диктатора" узнали журналисты ТСН. По имеющейся информации, Олег Руднов – некогда близкий друг главы РФ, на имя которого раньше покупали квартиры для любовницы политика Алины Кабаевой. Руднов был главой "5 канала" в Петербурге и скончался 9 лет назад. Именно это, по мнению инсайдеров, свидетельствует о родстве между девушкой и Путиным.

Украинским журналистам удалось пообщаться со студентами и руководителем частного учебного заведения в Париже, где училась Луиза. Ранее девушка сама призналась, что поступила в ICART ("L'école de management culturel et artistique" – с франц. "Школа искусств и культурного менеджмента"), которая расположена вблизи Триумфальной арки. Документы подтверждают, что студентка Елизавета Руднова действительно проходила обучение, однако на третьем курсе, который пришелся на 2022-2023 учебный год, у нее возникли трудности именно во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Преподаватели, опрошенные ТСН, признались, что не помнят Руднову, другие же отказались давать комментарии. Одна из студенток, француженка по имени Маргарет, вспомнила "тайную дочь Путина" и рассказала, что проходила с ней курс в прошлом году.

"Да, я ее видела. Она была в моем классе, она была милой. Мы не были подругами, поэтому не имею понятия ничего о ее успехах", – поделилась девушка, добавив, что узнала о ее "вероятном отце" в конце прошлого года. Директор университета в разговоре с украинскими журналистами отметил, что информация о студентах заведения конфиденциальна. Несмотря на это, он все же поделился – сейчас Луиза уже не учится в ICART.

Напомним, Елизавета Кривоногих родилась 3 марта 2003 года. Ее мать Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия" и одна из самых богатых женщин в РФ. До полномасштабного вторжения в Украину, ныне Луиза Руднова была начинающей дизайнером и даже работала диджеем. Однако после 24 февраля 2022 года девушка начала получать угрозы в свой адрес и страдать от травли в соцсетях, из-за чего закрыла доступ к своему аккаунту. В марте 2022-го "дочка Путина" якобы сделала заявление о войне. Что с ним не так – читайте здесь.

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