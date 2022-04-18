'Я люблю Россию, но ненавижу войну': почему заявление 'дочери Путина' об Украине – это фейк

18-летняя Елизавета Кривоногих, она же Луиза Розова, прозванная СМИ "третьей дочерью президента РФ Владимира Путина", в последнее время привлекает к себе много внимания. Ее поведение и заявления можно списать на юношеский максимализм, или желание быть в центре внимания, однако очевидно, что дело в другом.

8 марта на странице в Instagram, которая визуально ничем не отличается от настоящего аккаунта девушки, появилось сообщение, в котором она якобы рассказывает о своем негативном отношении к насилию над беззащитными людьми. В сообщении говорится, что Розова очень симпатизирует Украине, любит Россию, однако осуждает войну.

"Неужели человек, столь безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, откажется от своих решений через какие-либо родительские чувства?" – говорилось в сообщении.

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Пользователи соцсети начали распространять это сообщение с комментариями, что дочь Путина выступила против войны. Однако OBOZREVATEL проанализировал сообщение якобы от Луизы Розовой и пришел к выводу, что этот аккаунт фейковый.

Почти сразу после публикации скандального поста эту страницу в Instagram закрыли.

Восстановили фейковую страницу, в то время как настоящая до сих пор закрыта, только в середине апреля. Ее позиционируют как реальную учетную запись "дочки" Путина. Там есть ее фото, но не видно полностью лица. В то же время в марте на YouTube-канале "Открытые медиа" вышло журналистское расследование, в котором рассказываются основные факты из жизни девушки, а также показана ее настоящая страница в соцсети. Журналисты-расследователи подчеркнули, что в настоящем аккаунте после ее псевдо luizaroz стоит одно нижнее подчеркивание, в то время как на фейковой странице – два.

О том, что страница ненастоящая, отмечают и пользователи Instagram. Они отмечают, что манера его введения – не стиль Луизы, если взглянуть на посты, то девушка грамотнее. Также публикуемые там фото якобы не ее.

Журналисты-расследователи "Открытых медиа" также рассказали несколько фактов из жизни девушки. Ее родила в 2003 году петербурженка Светлана Кривоногих. Она увлекается модой и хочет сделать карьеру именно в этой области. Девушка на публике часто прячет лицо и передвигается на машине со спецномерами.

Не избегает она и интриг: в комментариях в Instagram ей однажды написали: "Если Путин твой отец, сделай на следующий пост в зеленом". И она действительно опубликовала фото в наряде зеленого цвета.

Мать девушки – 45-летняя Светлана Кривоногая. В 90-х годах она была простой уборщицей, а после знакомства с Путиным неожиданно стала мультимиллионершей и одной из самых богатых женщин России.

Диктатор никогда не комментировал свое отношение к их ребенку, а в окружении подобные слухи называли провокацией оппозиционных журналистов.

Как писал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге обнаружили роскошный дом, в котором проживает 19-летняя дочь президента РФ Владимира Путина. Луиза Розова живет в пентхаусе площадью более 400 квадратных метров в клубном доме по улице Фонтанка, 76. Имение является одним из самых дорогих в Петербурге, поскольку оно расположено в районе "золотого треугольника". Владелицей квартиры является Светлана Кривоногих.

Известно, что из-за ужасающих действий Путина Розову начали травить в сети, называя ребенком убийцы и Гитлера. Она не захотела бороться с хейтерами, поэтому удалила свою учетную запись в Instagram.