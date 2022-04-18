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"Я люблю Россию, но ненавижу войну": почему заявление "дочери Путина" об Украине – это фейк

Дарья Самборская
Шоу
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'Я люблю Россию, но ненавижу войну': почему заявление 'дочери Путина' об Украине – это фейк

18-летняя Елизавета Кривоногих, она же Луиза Розова, прозванная СМИ "третьей дочерью президента РФ Владимира Путина", в последнее время привлекает к себе много внимания. Ее поведение и заявления можно списать на юношеский максимализм, или желание быть в центре внимания, однако очевидно, что дело в другом.

8 марта на странице в Instagram, которая визуально ничем не отличается от настоящего аккаунта девушки, появилось сообщение, в котором она якобы рассказывает о своем негативном отношении к насилию над беззащитными людьми. В сообщении говорится, что Розова очень симпатизирует Украине, любит Россию, однако осуждает войну.

"Неужели человек, столь безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, откажется от своих решений через какие-либо родительские чувства?" – говорилось в сообщении.

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Пользователи соцсети начали распространять это сообщение с комментариями, что дочь Путина выступила против войны. Однако OBOZREVATEL проанализировал сообщение якобы от Луизы Розовой и пришел к выводу, что этот аккаунт фейковый.

Сообщение Елизаветы Кривоногих.

Почти сразу после публикации скандального поста эту страницу в Instagram закрыли.

Луиза Розова.

Восстановили фейковую страницу, в то время как настоящая до сих пор закрыта, только в середине апреля. Ее позиционируют как реальную учетную запись "дочки" Путина. Там есть ее фото, но не видно полностью лица. В то же время в марте на YouTube-канале "Открытые медиа" вышло журналистское расследование, в котором рассказываются основные факты из жизни девушки, а также показана ее настоящая страница в соцсети. Журналисты-расследователи подчеркнули, что в настоящем аккаунте после ее псевдо luizaroz стоит одно нижнее подчеркивание, в то время как на фейковой странице – два.

Настоящая Instagram-страница Елизаветы Кривоногих.
Фейковая Instagram-страница Елизаветы Кривоногих.

О том, что страница ненастоящая, отмечают и пользователи Instagram. Они отмечают, что манера его введения – не стиль Луизы, если взглянуть на посты, то девушка грамотнее. Также публикуемые там фото якобы не ее.

Комментарии на фейковой странице Луизы Розовой.
Комментарии на фейковой странице Луизы Розовой.
Комментарии на фейковой странице Луизы Розовой.

Журналисты-расследователи "Открытых медиа" также рассказали несколько фактов из жизни девушки. Ее родила в 2003 году петербурженка Светлана Кривоногих. Она увлекается модой и хочет сделать карьеру именно в этой области. Девушка на публике часто прячет лицо и передвигается на машине со спецномерами.

Фото со страницы Елизаветы Кривоногих.
Фото со страницы Елизаветы Кривоногих.

Не избегает она и интриг: в комментариях в Instagram ей однажды написали: "Если Путин твой отец, сделай на следующий пост в зеленом". И она действительно опубликовала фото в наряде зеленого цвета.

Луиза Розова.
Что известно о маме Елизаветы Кривоногих

Мать девушки – 45-летняя Светлана Кривоногая. В 90-х годах она была простой уборщицей, а после знакомства с Путиным неожиданно стала мультимиллионершей и одной из самых богатых женщин России.

Светлана Кривоногих.

Диктатор никогда не комментировал свое отношение к их ребенку, а в окружении подобные слухи называли провокацией оппозиционных журналистов.

Как писал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге обнаружили роскошный дом, в котором проживает 19-летняя дочь президента РФ Владимира Путина. Луиза Розова живет в пентхаусе площадью более 400 квадратных метров в клубном доме по улице Фонтанка, 76. Имение является одним из самых дорогих в Петербурге, поскольку оно расположено в районе "золотого треугольника". Владелицей квартиры является Светлана Кривоногих.

Известно, что из-за ужасающих действий Путина Розову начали травить в сети, называя ребенком убийцы и Гитлера. Она не захотела бороться с хейтерами, поэтому удалила свою учетную запись в Instagram.