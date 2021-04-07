Чем увлекается организатор голой фотосессии в ОАЭ Гречин: в сети показали элитные яхты и авто
Организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту.
Отмечается, что у мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул. Содержание и стоянка такого транспорта обходится в 40-50 тысяч долларов. Об этом говорится в сюжете программы "Шикарные истории" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Чтобы привезти яхту из Америки, Гречин потратил 60 тысяч долларов. Кроме того, у мужчины есть коллекция автомобилей, в которой присутствует белый Corvette C6 Cabrio – третий по счету киевлянина. По словам самого Гречина, "эта машина дорогая только для Америки".
Мужчина рассказал, что ранее у него были авто различных марок. Например, Honda Prelude, Nissan Maxima, Lexus, Ford, Mustang, Chrysler и множество других.
Напомним, ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.
Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).