Чем увлекается организатор голой фотосессии в ОАЭ Гречин: в сети показали элитные яхты и авто

Организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту.

Отмечается, что у мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул. Содержание и стоянка такого транспорта обходится в 40-50 тысяч долларов. Об этом говорится в сюжете программы "Шикарные истории" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Чтобы привезти яхту из Америки, Гречин потратил 60 тысяч долларов. Кроме того, у мужчины есть коллекция автомобилей, в которой присутствует белый Corvette C6 Cabrio – третий по счету киевлянина. По словам самого Гречина, "эта машина дорогая только для Америки".

Мужчина рассказал, что ранее у него были авто различных марок. Например, Honda Prelude, Nissan Maxima, Lexus, Ford, Mustang, Chrysler и множество других.

Напомним, ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.

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