Чим захоплюється організатор голої фотосесії в ОАЕ Гречин: у мережі показали елітні яхти та авто
Організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту.
Зазначається, що у чоловіка раніше було кілька катерів, але один з них потонув. Утримка та стоянка такого транспорту обходиться в 40-50 тисяч доларів. Про це йдеться в сюжеті програми "Шикарні історії" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).
Щоб привезти яхту з Америки, Гречин витратив 60 тисяч доларів. Крім того, у чоловіка є колекція автомобілів, в якій присутній білий Corvette C6 Cabrio – третій за рахунком киянина. За словами самого Гречина, "ця машина дорога тільки для Америки".
Чоловік розповів, що раніше у нього були авто різних марок. Наприклад, Honda Prelude, Nissan Maxima, Lexus, Ford, Mustang, Chrysler і безліч інших.
Нагадаємо, раніше Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.
Подруга однієї із заарештованих дівчат у Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.
Пізніше стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія).