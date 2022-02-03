Чем пахнет королева. Названы любимые ароматы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Члены королевской семьи Великобритании имеют доступ к лучшей косметике в мире. Они выбирают самые дорогие и рскошные запахи, которые становятся визитной карточкой монархов.

Эксперты Showers To You составили список ароматов, которые чаще всего носят Елизавета II, Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Данное исследование определило, что самым популярным ароматическим профилем среди всех королевских запахов являются цветочные. Они составляют 42 процента от общего числа парфюмов, пишет Express.

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Согласно данным Vogue, королева выбирает аромат Guerlain L'Heure Bleue. Его впервые выпустили в 1912 году. Однако ей также нравится носить White Rose от Floris. Данную цветочную смесь с пряной гвоздикой Елизавета II выбрала для своей свадьбы. С тех пор аромат остается ее фаворитом.

Кейт Миддлтон предпочитает недешевый White Gardenia Petals от Illuminum London, который она также носила на своей свадьбе в 2011 году. Этот аромат уже стал "эффектом Кейт", поэтому купить его очень сложно. Цена порядка £125 (пяти тысяч гривен. – Ред.) была еще до того, как продукт прекратили производить.

Меган Маркл любит чередовать ароматы. В частности речь идет о сочетании парфюмированной воды Oribe Côte d'Azur и одеколонов Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи определили любимые напитки представительниц королевской семьи Великобритании и описали их характеры.