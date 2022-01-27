Мы то, что мы пьем. Психологи описали характер Елизаветы II, Миддлтон и Маркл по их любимым напиткам

Члены королевской семьи – Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизавета II регулярно пьют одни и те же напитки. Психологи утверждают, что по этим предпочтениям можно сделать интересные выводы о личности и образе жизни.

Как пишет Coffee Friend, психолог Даррен Стэнтон проанализировал любимые напитки высокопоставленных членов королевской семьи и определил, что они говорят о монархах.

Королева. Ее любимый напиток Елизаветы II – истинно британский чай Earl Grey. Он ассоциируется с "классовыми" и "зрелыми" личностями. Его специфический вкус связан с мощностью и силой. Однако вместе с этим данный напиток также символизирует простоту, уверенность в себе и честность.

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Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская часто пила латте без кофеина. Даррен утверждает, что это указывает на хороший самоконтроль.

"Люди, которые выбирают определенные заказы кофе с небольшими изменениями в качестве опции, также довольно методичны, им нравится точность, и они знают, чего хотят. Это может быть намеком на напористость и рост Кейт как старшего члена королевской семьи", – считает психолог.

Простота такого напитка, по его словам, идеально подходят для работающей мамы.

Меган Маркл. Когда нужно поднять настроение герцогиня Сассекская выбирает зеленый сок. По словам супруги принца Гарри, она смешивает яблоко, капусту, шпинат, лимон и имбирь и получает больший заряд энергии, чем от чашки эспрессо. Психологи утверждают, что люди, которые употребляют странные и удивительные смеси соков, в первую очередь думают о своем здоровье и благополучии. Однако иногда они склонны быть более навязчивыми, чем другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон. Для того чтобы быть в форме, герцогиня Кембриджская придерживается строгой диеты.