Бывший одноклассник Чарльза III рассказал, как над будущим королем издевались в школе: он никогда не жаловался

Нынешний король Великобритании Чарльз ІІІ в 1960-х отправился учиться в государственную школу Гордонстоуна, откуда когда-то выпускался его отец Филлипп, герцог Эдинбургский. Он был настоящей гордостью школы, но юному Чарльзу не удалось повторить судьбу своего родителя. В учебном заведении и общежитии при нем наследник на британский престол столкнулся с жестокими издевательствами со стороны сверстников и старшеклассников.

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Один из бывших одноклассников сына Елизаветы ІІ Джонни Стонборо рассказал об этом непростом периоде для принца и предположил, что именно буллинг в последствии сформировал характер его правления. Своими воспоминаниями он поделился для Telegraph.

"Было общеизвестно, что на него нападали в общежитии: опрокидывали с кровати во время сна и тому подобное. Но впервые я увидел издевательства над ним по время игры в регби. Несколько мальчиков решили, что будет забавно "сделать" его. Это означало бить его кулаками, дергать за уши, и все это на виду у всех. Он никогда не говорил ни слова. Он просто продолжал учиться. Никогда не жаловался, никогда не обращался за помощью", – рассказал Стонборо о школьных годах Чарльза.

Школа Гордонстоун расположена на крайнем севере Шотландии в Морей-Ферт, к востоку от горного города Инвернесс. Очень низкие температуры для этой местности – норма, но учеников школы заставляли ежедневно выходить на пробежки без рубашек независимо от того, насколько холодно на улице. А после этого детям приходилось принимать ледяной душ и сидеть в комнатах общежития с распахнутыми настежь окнами. Эти жестокие условия были особенно тяжелыми для юного принца.

"Одно из моих воспоминаний о принце – это его одинокая прогулка в синем пальто, с руками, засунутыми в карманы. Почему я это помню? Потому что у него не было "правильного" пальто. Его, как и мое, кстати, было куплено в каком-то умном лондонском магазине, что было еще одной причиной для дразнилок", – поделился бывший одноклассник принца.

Подружиться с Чарльзом было непросто, ведь тех, кто хотя бы пытался заговорить с ним, тут же высмеивали как "друзей короля".

Утешение принц находил на уроках, ведь у него был действительно безупречный ум и склонность к обучению. А единственным другом Чарльза был его телохранитель, которого уважали даже одноклассники будущего суверена.

"Была одна вещь, которая делала его очень крутым в наших глазах: у него был телохранитель, сержант Грин, большой, дружелюбный лондонский коп в "Лендровере", который следовал за ним повсюду. Принц доверился ему в те первые годы. Возможно, он был единственным другом принца", – поведал Джонни Стонборо.

Позже Чарльз открыто говорил, что обучение в Гордонстоуне, куда его отправили против его воли, ему не нравилось, но вместе с тем он рад, что посещал именно эту школу, ведь ее строгость и дисциплина сильно на него повлияли.

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