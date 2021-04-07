Бывший муж Лорак обзавелся домом под Киевом и элитным автопарком. Видео

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу построил себе скромный дом под Киевом. Также мужчина имеет большой автопарк – у него четыре элитных автомобиля.

Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE. По словам самого Мурата, он владеет машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я сам обожаю быть за рулем. Недавно сделал себе "гастрольный тур" – ездил по разным городам Украины. 5 тысяч километров проехал", – добавил Налчаджиоглу.

Также Мурат рассказал, что сейчас является топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi. Он показал журналистам свой рабочий кабинет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: