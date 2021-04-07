Бывший муж Лорак обзавелся домом под Киевом и элитным автопарком. Видео
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу построил себе скромный дом под Киевом. Также мужчина имеет большой автопарк – у него четыре элитных автомобиля.
Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE. По словам самого Мурата, он владеет машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Я сам обожаю быть за рулем. Недавно сделал себе "гастрольный тур" – ездил по разным городам Украины. 5 тысяч километров проехал", – добавил Налчаджиоглу.
Также Мурат рассказал, что сейчас является топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi. Он показал журналистам свой рабочий кабинет.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.