Бывший муж Лорак обзавелся домом под Киевом и элитным автопарком. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу построил себе скромный дом под Киевом. Также мужчина имеет большой автопарк – у него четыре элитных автомобиля.

Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE. По словам самого Мурата, он владеет машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я сам обожаю быть за рулем. Недавно сделал себе "гастрольный тур" – ездил по разным городам Украины. 5 тысяч километров проехал", – добавил Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу рассказал о своем доме под Киевом
Мурат Налчаджиоглу владеет элитным автопарком
В автопарке Мурата Налчаджиоглу – есть Ferrari

Также Мурат рассказал, что сейчас является топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi. Он показал журналистам свой рабочий кабинет.

Налчаджиоглу является топ-менеджером косметического бренда Farmasi
Налчаджиоглу показал свой рабочий кабинет

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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