Колишній чоловік Лорак обзавівся будинком під Києвом і елітним автопарком. Відео
Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу побудував собі скромний будинок під Києвом. Також чоловік має великий автопарк – у нього чотири елітних автомобілів.
Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE. За словами самого Мурата, він володіє машинами Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo і Tesla (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я сам обожнюю бути за кермом. Нещодавно зробив собі "гастрольний тур" – їздив по різних містах України. 5 тисяч кілометрів проїхав", – додав Налчаджиоглу.
Також Мурат розповів, що зараз є топ-менеджером українського косметичного бренду Farmasi. Він показав журналістам свій робочий кабінет.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Пара офіційно розлучена з 31 січня 2019 року.