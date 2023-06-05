Бывший Ани Лорак 'передал привет' оккупантам: как Мурат Налчаджиоглу присоединился к уничтожению врагов Украины. Фото

Бывший муж певицы Ани Лорак 45-летний Мурат Налчаджиоглу "передал привет" российским оккупантам, вторгшимся в Украину. Уроженец Турции показал именные снаряды, которыми украинские защитники уничтожают врагов.

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Фотографией он поделился в Instagram-stories. Экс-муж певицы-предательницы также поддержал Украину и храбрых украинских защитников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"За Украину" и "Мурат Налчаджиоглу" написали военные на снарядах. Красочное фото он подписал "Верим ВСУ".

Следует заметить, что таким образом украинские защитники уже много месяцев благодарят людей, которые донатят на ВСУ или каким-то образом помогают военным. Можно предположить, что уроженец Турции присоединился к помощи воинам.

Кстати, на днях Мурат Налчаджиоглу женился на украинской визажистке Лилии. Фото со свадьбы попали в сеть. Как видно на кадрах, территорию заведения украсили белыми розами.

Ранее СМИ сообщили, что Мурат готовится к свадьбе. Публично о своих планах пара не объявляла. Мурат и Лилия вместе почти 2,5 года. Бизнесмен предложил ей руку и сердце в сентябре 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Налчаджиоглу назвал Украину своим домом и заявил, что не уедет из страны. Здесь он строит не только отношения, но и бизнес.