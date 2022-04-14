Бывшая жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые показала жениха-иностранца

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогер и стилистка Полина Логунова впервые показала своего жениха-иностранца. Влюбленные, обнимаясь, позировали на пляже.

Фотография пары появилась на странице Логуновой в Instagram. Снимок лайкнул и экс-избранник звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Романтический кадр, на котором молодые люди обнимаются и смеются возле моря, за час собрал более 2 тысяч лайков. Отметим, что имени любимого и никакой информации о нем звезда не добавила.

Видео дня

Полина Логунова позировала в коротком коктейльном платье синего цвета, а на ее женихе была рубашка такого же оттенка и классические брюки.

Подписчики оставили свои комментарии под постом, в которых пожелали паре счастья и крепкой любви. "Мои поздравления", "Невероятно красивые", "Глаза горят от счастья", "Любви вам" говорится в сообщениях.

Как известно, 6 апреля Полина Логунова объявила, что они с Дмитрием Ступкой решили развестись после 5 лет брака, однако остались хорошими друзьями. У экс-супругов есть пятилетняя дочь Богдана.

Уже через несколько дней стилистка опубликовала фотографию самолета, несущего надпись "Полина, ты выйдешь за меня?" Кроме этого, экс-жена актера показала роскошное кольцо, чем окончательно объявила, что намерена выйти замуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, певицу Надю Дорофееву якобы заметили на романтической прогулке с новым бойфрендом. Пару сфотографировали в Барселоне.