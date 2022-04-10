Бывшая жена Дмитрия Ступки Полина Логунова снова выходит замуж

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, блоггер и стилистка Полина Логунова, вероятно, выходит замуж. Об этом свидетельствует ряд ее постов в соцсетях.

В Instagram актриса белорусского происхождения сначала обнародовала фото с дорогим кольцом, а через некоторое время намекнула, что ей сделали предложение. Она опубликовала фотографию, на которой изображен самолет в небе, а за ним "летит" надпись "Полина, ты выйдешь за меня?" (чтобы просмотреть фото, доскролльте на конец страницы).

Снимок Логунова прокомментировала коротко: "Да". Своего нового избранника девушка не афиширует.

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Подписчики поздравили Логунову с этим радостным известием:

Как писал OBOZREVATEL, на днях Дмитрий Ступка и Полина Логунова сообщили, что разводятся после пяти лет брака. Они были замужем за 2016 год. В 2017 году у пары родилась дочь Богдана.