'Была в депрессии': Миша Романова сообщила о расставании с бойфрендом-советником Зеленского

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова сообщила о болезненном расставании с бойфрендом Александром Роднянским-младшим, который с 2019 года работает главным экономическим советником президента Украины Владимира Зеленского. Певица сообщила, что произошло это еще осенью прошлого года.

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По словам артистки, расставание для нее было таким стрессовым, что она некоторое время пробыла в депрессии. В InstaStories певица рассказала, что сейчас ее сердце свободно, а новый год начала с чистого листа.

"Сейчас я свободна. И очень кайфую от этого. Этой осенью я разошлась с парнем. Это было болезненно. Но, я предпочитаю рассматривать каждый опыт, как возможность роста. В отношениях бывают сложности, и в данном случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии. Этот период научил меня многому о себе и о том, что я ищу в жизни, а также укрепил мою уверенность в том, что каждый конец – это новый старт", – призналась Миша Романова.

Она также рассказала, что сейчас ни в кого не влюблена, но очень хотела бы. Певице удалось выйти из депрессии, которая была осенью и с Нового года переосмыслила свою жизнь.

"Честно... Всю осень я была в состоянии депрессии... Мой год начался с множества новых запросов и интересных разговоров сама с собой, – сообщила она и добавила: – Нет (не влюблена. - Ред.), но очень хочу. Я верю, что заслуживаю на чистую и взаимную любовь".

Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Романова попала в скандал из-за видео, которое снимала под российскую музыку.

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