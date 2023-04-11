newspaper
img

СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

Катерина Малай
Люди
2 минуты
4,5 т.
СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец), может встречаться с сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского. Исполнительница держит имя избранника в тайне, однако СМИ предполагают, что артистка влюбилась в Александра Роднянского-младшего.

Видео дня

Мужчина, которого иногда показывает в своих соцсетях Романова, действительно похож на сына продюсера. Такую информацию журналистам ТаблоID подтвердили собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

О новом романе Миша Романова рассказала не так давно, хотя, по ее словам, влюбленные вместе уже больше года. Она признавалась, что хочет оттянуть момент общественной огласки, чтобы насладиться отношениями.

СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

По словам звезды, она влюбилась в нового кавалера с первого взгляда, когда увидела его в соцсетях. Певица даже написала ему, но быстро удалила сообщение. На Новый год избранник подарил исполнительнице роскошное кольцо с бриллиантами, которым она охотно хвастается.

СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

Интересно, что Алекс Роднянский-младший только после полномасштабного вторжения РФ в Украину разорвал свои многолетние отношения со звездой "Ранеток", российской актрисой Яниной Студилиной. Россиянка рассказывала, что у них давно возникли проблемы, но война поставила последнюю точку в их романе.

В 2019 году сын кинопродюсера стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского. Он воспитывает 6-летнюю дочь. У Миши Романовой, кстати, тоже есть 4-летний сын.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина кароль подогрела слухи о романе с известным певцом. Она нежно высказалась о нем со сцены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!