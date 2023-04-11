СМИ выяснили, с кем встречается Миша Романова: тайным избранником может быть сын известного кинопродюсера

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец), может встречаться с сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского. Исполнительница держит имя избранника в тайне, однако СМИ предполагают, что артистка влюбилась в Александра Роднянского-младшего.

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Мужчина, которого иногда показывает в своих соцсетях Романова, действительно похож на сына продюсера. Такую информацию журналистам ТаблоID подтвердили собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

О новом романе Миша Романова рассказала не так давно, хотя, по ее словам, влюбленные вместе уже больше года. Она признавалась, что хочет оттянуть момент общественной огласки, чтобы насладиться отношениями.

По словам звезды, она влюбилась в нового кавалера с первого взгляда, когда увидела его в соцсетях. Певица даже написала ему, но быстро удалила сообщение. На Новый год избранник подарил исполнительнице роскошное кольцо с бриллиантами, которым она охотно хвастается.

Интересно, что Алекс Роднянский-младший только после полномасштабного вторжения РФ в Украину разорвал свои многолетние отношения со звездой "Ранеток", российской актрисой Яниной Студилиной. Россиянка рассказывала, что у них давно возникли проблемы, но война поставила последнюю точку в их романе.

В 2019 году сын кинопродюсера стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского. Он воспитывает 6-летнюю дочь. У Миши Романовой, кстати, тоже есть 4-летний сын.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина кароль подогрела слухи о романе с известным певцом. Она нежно высказалась о нем со сцены.