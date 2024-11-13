Экс-участница 'ВИА Гры' Миша Романова разозлила сеть 'юмористическим' видео под российский трек

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец), которая раньше была участницей группы "ВИА Гра", разозлила сеть роликом, записанным под музыку российской певицы МакSим. Видео должно было рассмешить зрителей, но только разозлило.

Видео дня

Его певица опубликовала в соцсети TikTok вчера, 12 ноября. В ролике артистка изобразила вполне жизненную ситуацию, когда после расставания с парнем появляется желание послушать лирические песни о любви. Однако эти планы сорвало уведомление от Apple Music, в котором указана просьба обновить подписку на ресурс, чтобы продолжить прослушивание.

Этой "самой важной" песней она выбрала российский хит "Знаешь ли ты" певицы МакSим. Более того, текст-объяснение ситуации также был написан на русском.

Однако само видео оказалось архивным. На это указывает надпись: "В этот день. 12 ноября 2021 года".

Но даже "архивность" не оправдала Мишу Романову – блогер Богдан Беспалов и его аудитория подвергли критике певицу.

"Мишу Романову малоросит. Миш, ну как так? Откат к россиянам происходит именно такими тик-токами и т. д. Или это уже нативный привет российской аудитории от "ВИА Игры" эпохи Возрождения 2025 года? Наташа, грустно. Ты мне импонируешь как человек, но делаешь глупости", – возмутился блогер.

В комментариях к посту аудитория Беспалова поддержала его и вспомнила историю экс-участницы "ВИА Игры" Эрики Герцег, которая поняла, что она венгерка по национальности и покинула Украину:

"Дура, больше ничего..."

"Здесь знаете, Эрика таки лучше. Она определилась, что венгерка, и просто свалила отсюда. Меньше беды от нее, а эти косят под своих".

"К сожалению, большинство молодежи слушает русскую музыку, потребляет русский контент именно в TikTok".

Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Романова обеспокоила фанатов своим поведением. Зрителям показалось, будто девушка находится в нетрезвом состоянии.

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