Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова разозлила сеть "юмористическим" видео под российский трек
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец), которая раньше была участницей группы "ВИА Гра", разозлила сеть роликом, записанным под музыку российской певицы МакSим. Видео должно было рассмешить зрителей, но только разозлило.
Его певица опубликовала в соцсети TikTok вчера, 12 ноября. В ролике артистка изобразила вполне жизненную ситуацию, когда после расставания с парнем появляется желание послушать лирические песни о любви. Однако эти планы сорвало уведомление от Apple Music, в котором указана просьба обновить подписку на ресурс, чтобы продолжить прослушивание.
Этой "самой важной" песней она выбрала российский хит "Знаешь ли ты" певицы МакSим. Более того, текст-объяснение ситуации также был написан на русском.
Однако само видео оказалось архивным. На это указывает надпись: "В этот день. 12 ноября 2021 года".
Но даже "архивность" не оправдала Мишу Романову – блогер Богдан Беспалов и его аудитория подвергли критике певицу.
"Мишу Романову малоросит. Миш, ну как так? Откат к россиянам происходит именно такими тик-токами и т. д. Или это уже нативный привет российской аудитории от "ВИА Игры" эпохи Возрождения 2025 года? Наташа, грустно. Ты мне импонируешь как человек, но делаешь глупости", – возмутился блогер.
В комментариях к посту аудитория Беспалова поддержала его и вспомнила историю экс-участницы "ВИА Игры" Эрики Герцег, которая поняла, что она венгерка по национальности и покинула Украину:
- "Дура, больше ничего..."
- "Здесь знаете, Эрика таки лучше. Она определилась, что венгерка, и просто свалила отсюда. Меньше беды от нее, а эти косят под своих".
- "К сожалению, большинство молодежи слушает русскую музыку, потребляет русский контент именно в TikTok".
Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Романова обеспокоила фанатов своим поведением. Зрителям показалось, будто девушка находится в нетрезвом состоянии.
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