'Была теплая встреча'. Екатерина Кузнецова призналась, с кем из российских актеров поддерживает общение

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, с кем из российских актеров поддерживает контакты. А также призналась, что имеет негативный опыт общения после вторжения со звездой "Городка" Юрием Стояновым, с которым в свое время вместе работали и дружили.

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Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Екатерина Кузнецова много лет работала в России, однако после вторжения РФ разорвала все связи со страной-агрессором.

В частности, Кузнецова рассказала о коллеге по сериалу "Кухня" Дмитрии Назарове, который выехал с женой из РФ в Израиль в знак протеста против путинской политики: "Я переписывалась в свое время с его женой. Сейчас мы тоже друг другу можем что-нибудь иногда написать. С Анатолием Белым, тоже переехавшим в Израиль, мы очень классно недавно пообщались. Это была очень теплая встреча. Мы работали с ним в кино два или три раза. Кого еще вспомнить – не знаю. Я за всеми слежу, но лично не с каждым знакома. Чулпан Хаматова, Яна Троянова – мне очень импонирует, что они открыто выступают против войны".

Актриса также прокомментировала нынешние отношения с бывшим одесситом Юрием Стояновым, с которым вместе снимались в сериале "Вампиры средней полосы", а также дружили.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Катя Кузнецова в начале российского вторжения написала Юрию Стоянову одному из первых, зная о его украинских корнях.

На сообщение украинки актер ответил: "Да, это все ужасно, все плохо, но нам нужно жить дальше своей жизни". После завершения съемок второго сезона сериала "Вампиры средней полосы", в котором Екатерина Кузнецова раньше играла главную роль вместе со Стояновым, актриса решила поздравить бывшего коллегу. "Я нашла в себе силы, когда они сняли второй сезон, поздравить с премьерой, потому что у меня был такой внутренний запрос, – рассказывала Катя. – Я это сделала, но какого-то такого тепла в ответ не получила".

"Я не знаю, какая у него позиция, хотя он действительно молчит о войне в Украине, – говорит Екатерина. – А отсутствие поддержки, эмпатии и сострадания – это всегда меня обижало и смущало. Когда человек не способен на такие вещи, мне это непросто понять. Я себе тяжело представляю картину, если кому-то плохо, плохо, а я пройду мимо и даже не спрошу, нужна ли помощь. Тем более, если ты с человеком прошла какой-то путь, мы дружили, ходили в гости друг к другу. Неожиданная отстраненность не просто удивляет, она пугает. Но это уже в прошлом. Я отпустила ситуацию".

Полное интервью с Екатериной Кузнецовой читайте здесь.

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