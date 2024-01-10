Звезда 'Городка' Юрий Стоянов еще в феврале 2022 года поддерживал Россию: Катя Кузнецова рассказала о знаковом разговоре с одесситом

Украинская актриса Катя Кузнецова, известная по сериалу "Кухня", рассказала про знаковый разговор со звездой "Городка" одесситом Юрием Стояновым, который состоялся в феврале 2022-го года. После полномасштабного вторжения России в Украину, актер хранил молчание, не афишируя свою позицию. Однако его действия сказали все сами за себя.

Видео дня

Деталями Кузнецова поделилась в интервью каналу "И Грянул Грэм". Актриса написала Стоянову одному из первых, зная про его украинские корни. Ранее они хорошо общались, однако это прекратилось после того, как артистка покинула Россию в связи с войной.

На сообщение украинки актер лишь ответил: "Да, это все ужасно, это все плохо, но нам надо жить дальше свою жизнь". По словам Кузнецовой, вскоре Стоянов поехал на гастроли в Швейцарию. "И насколько я знаю, он съездил на гастроли и все, с тех пор я не получила не одного сообщения", – сказала артистка.

После завершения сьемок второго сезона сериала "Вампиры средней полосы", в котором Катерина Кузнецова раньше играла главную роль вместе со Стояновым, актриса решила поздравить бывшего коллегу. "Я нашла в себе силы, когда они отсняли второй сезон, поздравить с премьерой, потому что у меня был такой внутренний запрос, – рассказала гостя. – Я это сделала, но какого-то такого прям тепла в ответ я не получила".

Интересно, что несмотря на молчание, Стоянов неоднократно заявлял о своей позиции действиями. Летом 2023-го года актер стал ведущим концерта в честь награждения путинистов, который прошел в Москве. На мероприятии присутствовали пропагандисты Кремля.

Кроме того, в июле 2022-го года диктатор Владимир Путин поздравил одессита с днем рождения. Президент России подчеркнул востребованность артиста и назвал его "одаренным мастером импровизации".

Еще в 2018 году Стоянов попал в список "Миротворец" из-за участия в сьемках на территории аннексированного Крыма. Он так же снялся в документальной ленте про Крымский мост, автором которой стал пропагандистский телеканал.

Кузнецова отметила, что не знает истинных причин такого поведения актера. "Может быть, это боязнь выйти из зоны комфорта, потерять профессию", – предположила она. Артистка призналась, что ее удивляют люди с украинскими корнями или родственниками в Украине, которые открещиваются от близких. Украинка считает, что трусость была б странной причиной для человека в таком возрасте: "Принять позицию прятаться, мне непонятно".

Кузнецова рассказала, что не смогла б продолжать сниматься с россиянами: "Я понимаю, что я могу прийти, например, и один день это будет нормально, второй, третий, а потом мне скажут: "А чего ты такая грустная? Это не твоя война. Ну что ты переживаешь? Мы маленькие люди. Что мы можем изменить? Мы актеры, мы должны людей развлекать". Я знаю, что я бы не выдержала, я знаю, что я бы не смогла промолчать, это был бы конфликт по любому".

Актриса так же добавила, что осуждать бывших коллег она не хочет. За 2 года, по словам Кузнецовой, она очень повзрослела и сейчас ей просто не интересно наблюдать за жизнью российских звезд. "Потому что я понимаю, что есть другой класс людей, безумно сильных, непоколебимых, "незламних", и я вот вдохновляюсь и восхищаюсь этими людьми. Поэтому я перевернула эту страницу и даже не могу найти этому объяснение", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Катя Кузнецова назвала единственную российскую актрису, поддержавшую ее решение вернуться в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!