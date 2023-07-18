'Была на 17 этаже, жуткое ощущение': Екатерина Кухар застала мощное землетрясение в Чили

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Катерина Кухар пережила мощное землетрясение в Чили. Судья популярного проекта "Танці з зірками" на 1+1 проснулась ночью от сильных толчков, которые изрядно ее напугали. На тот момент она находилась в квартире на 17 этаже, так что пришлось бежать в относительно безопасное место.

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Как позже выяснила хореограф, магнитуда землетрясения была 6,5 баллов по шкале Рихтера. Своими эмоциями от пережитого Кухар поделилась в InstaStories.

Балерина призналась, что это первый такой опыт в ее жизни.

"Ночью проснулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения в Чили, магнитудой 6,5 баллов", – сообщила танцовщица поклонникам.

Она показала вид из своего окна квартиры в Чили. По словам Кухар, ей пришлось быстро сориентироваться посреди ночи, чтобы спуститься в безопасное место, однако землетрясение, к счастью, закончилось очень скоро.

"Мы на 17 этаже. Чрезвычайное такое чувство, когда все шатается: кровать, телевизор, лампы. Странное и жуткое чувство было. Почти уже оделась, чтобы бежать на улицу. Но две минуты – и все закончилось", – поделилась звезда.

Напомним, ранее в эпицентре землетрясение оказалась коллега Кухар – танцовщица Илона Гвоздева. Она застала внезапные сотрясения земной коры, когда отдыхала с детьми в Турции. Знаменитость рассказала, как сильно ее напугал этот инцидент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар поделилась с украинцами важной информацией, которую следует знать гражданам, вынужденно переехавшим во Францию. Звезда рассказала, какие документы нужны в стране, как сохранить связь с родственниками и т.д.

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